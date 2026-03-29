В Дагестане восстановили ж/д движение через станцию Тарки по одному пути

2026-03-29T14:33+0300

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Железнодорожное движение через станцию Тарки в Дагестане восстановлено, оно открыто по одному пути, говорится в сообщении РЖД на платформе MAX. Ранее в правительстве Дагестана сообщали, что движение поездов на станции Тарки временно приостановлено из-за подтоплений. "Восстановлено движение поездов через станцию Тарки в Дагестане. В настоящее время открыто движение по одному пути. Через станцию проследовал поезд №86 Дербент - Москва", - говорится в сообщении. В РЖД добавили, что движение пригородных поездов на участке Дербент – Махачкала – Хасав-Юрт также восстановлено. Восстановительные работы в Дагестане на железнодорожной инфраструктуре, затронутой накануне подтоплением, продолжаются. "Направлена специальная техника, вагоны с бутовым камнем, щебнем, тетраподами. Задействовано около 200 железнодорожников. Производится обследование искусственных сооружений в границах станции Хасав-Юрт", - отмечается в сообщении. В РЖД подчеркнули, что предпринимают все необходимые усилия для полного восстановления железнодорожного сообщения в Дагестане.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

