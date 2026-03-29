https://1prime.ru/20260329/gold-868609136.html

Почему Россия распродает золотой запас, когда все копят

2026-03-29T05:05+0300

мнения аналитиков

банки

финансы

турция

китай

фнб

минфин

золото

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868609136.jpg?1774749903

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. При ответе на вопрос – "почему Россия распродает золотой запас?" – обратимся к официальной статистике. По данным Банка России, объем монетарного золота составлял 75,0 миллиона чистых тройских унций на 1 декабря 2024 года и 74,3 миллиона унций на 1 марта 2026 года. То есть физическое сокращение есть, но оно не настолько значительно. При этом важно отметить, что при снижении объема стоимость золота выросла с примерно 198 миллиардов долларов до 384 миллиардов долларов из-за роста цены самого металла. Последний показывал исторические максимумы, уходя выше 5400 долларов за унцию, чего не предполагали аналитики даже в сценариях самого агрессивного роста. Из приведенных фактов можно заключить, что Россия продает не потому, что золото перестало быть нужным, а потому что даже после частичной продажи его стоимостной вес в резервах остается очень высоким, а цена продажи при этом очень выгодна.Мировая практика свидетельствует об ином поведении центральных банков. World Gold Council сообщает, что центробанки купили чистыми 863 тонны золота в 2025 году. Данный показатель уже меньше экстремальных значений предыдущих лет, но все равно значительно выше среднего уровня 2010–2021 годов. В январе 2026 года тенденция сохранилась. Поэтому тезис о том, что определенный ряд, как правило, экономически развивающихся (в терминологии МВФ) стран накапливают золото, в целом близок к реальности, особенно для тех стран, которые хотят меньше зависеть от доллара и санкционных рисков.Возникает закономерный вопрос – почему же Россия действует иначе? На мой взгляд, причин здесь несколько.Первая причина – доступность и ликвидность резервов. После заморозки примерно 300 миллиардов долларов российских официальных резервов в 2022 году у Москвы в практическом смысле остались наиболее ликвидные и контролируемые внутри страны активы – золото и юань. Российский бюджетный резервный контур после 2023 года строится преимущественно вокруг юаня и золота с целевой структурой 60 процентов и 40 процентов (сообщал ранее Reuters). В такой конфигурации золото становится не только классической подушкой безопасности, но и вполне востребованным источником ликвидности.Вторая причина – ситуация в бюджетно-налоговой политике. Ранее Банк России сообщал, что в течение 2025 года операции шли через продажи иностранной валюты и золота для нужд Фонда национального благосостояния (ФНБ). Минфин отдельно объявлял о продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке на 226,8 миллиарда рублей в период с 6 февраля 2026 года. Иными словами, золото используется как расходуемый ликвидный актив для сглаживания бюджетного дефицита и одновременного выполнения бюджетного правила (которое планировалось даже сделать еще жестче, но данное решение пока отложили). Такой подход позволяет сократить, насколько это возможно, дефицит бюджета и одновременно стабилизировать денежный контур.Третья причина – Россия продает не только резервное золото, но и то золото, которое добывает. Еще в 2020 году были остановлены закупки золота в резервы, поскольку оно было и остается востребовано на мировом рынке. Следовательно, его экспорт увеличивает экспортную выручку и приток валюты на российский рынок. Необходимость же в продаже самого золотого запаса Банк России тогда не видел. Подобная логика сохраняется и сейчас, так как для нашего государства – крупнейшего производителя золота – продажа части добытого, переработанного (для чего, например, в Смоленской области создается отдельный кластер) выглядит абсолютно логично.Четвертая причина – сложившаяся конъюнктура, очень высокая цена золота. На фоне рекордного импульса 2025 года в январе 2026 года продавать небольшие объемы для пополнения бюджета или валютной ликвидности стало экономически вполне целесообразно. Данный факт отражается в российской статистике: физический объем золота снизился незначительно, а его долларовая стоимость выросла почти в два раза. Для Минфина и Банка России это вполне удачный момент частичной монетизации данного актива.Может возникнуть вопрос – есть ли аналогичная практика в других странах? Ответ положительный. В минувшие дни, например, Турция перешла к продаже золота для поддержания курса лиры.Отдельно показательны данные Фонда национального благосостояния, в котором также имеется определенный золотой запас. По официальным сообщениям Минфина, объем золота на отдельных счетах ФНБ составлял 178 996,0 килограмма в сентябре 2025 года, 173 102,6 килограмма в ноябре 2025 года и 160 241,2 килограмма в январе 2026 года. Это не переоценка, показатели натуральные, это именно использование золотой части бюджетных резервов. Поэтому, если и говорить о реальной распродаже, то она заметнее именно в контуре ФНБ, чем в классическом золотом резерве Банка России.Рассмотренные факты позволяют отметить, что Россия не повторяет модель Китая, Польши или Казахстана, которые в последние годы наращивали золотые резервы в качестве страховки от геополитических рисков. Наша страна делает почти противоположное – сохраняет золото как базовый санкционно-устойчивый актив, но одновременно расходует его часть, потому что текущая бюджетная и финансовая устойчивость для нее важнее, чем дальнейшее накопление металла. Подобная тактика, на мой взгляд, обусловлена санкционным давлением и необходимостью финансирования текущих расходов, она не типична для экспортера в спокойный период времени.В итоге Россия продает золото потому, что драгоценный металл оказался одним из немногих надежных ликвидных и санкционно-устойчивых активов, которые можно использовать прямо сейчас в целях поддержания финансовой стабильности в стране. И золотых резервов достаточно – на 1 марта 2026 года золотая часть международных резервов России составляла 384 миллиарда долларов из 809 миллиардов долларов, то есть около 47,5 процента всех резервов по стоимости. Другое дело, что в долгосрочном периоде, если давление на бюджет сохранится, нашей стране придется расходовать именно тот страховочный актив, который другие страны сейчас наращивают.Автор: Михаил Гордиенко, доктор экономических наук, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Михаил Гордиенко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/01/850605629_0:336:2013:2349_100x100_80_0_0_8fe1b30d7c0edfbe457b4edc1106dd47.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

