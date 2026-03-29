https://1prime.ru/20260329/le-868733269.html
ВВС Финляндии подтвердили, что один из упавших в стране БПЛА был украинским
2026-03-29T17:09+0300
спецоперация на украине
общество
финляндия
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. ВВС Финляндии подтвердили, что один из упавших в стране беспилотников был украинским, о принадлежности второго пока не говорится, сообщает телерадиовещатель Yle. "Военно-воздушные силы подтвердили, что второй упавший около Коуволы дрон был украинским. Военные рассказали, что в 8.45 утра (совпадает с мск) 29 марта идентифицировали один из беспилотников как украинский AN196. В этом районе также был и второй летательный объект, о принадлежности которого пока не сообщается", - говорится в сообщении. Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что в стране, вероятно, упали украинские беспилотники, и назвал случившееся нарушением территориальной целостности.
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c436207fb964e2f32960ea3b59ca36e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , финляндия
Спецоперация на Украине, Общество , ФИНЛЯНДИЯ
