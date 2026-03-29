ВВС Финляндии подтвердили, что один из упавших в стране БПЛА был украинским

ВВС Финляндии подтвердили, что один из упавших в стране БПЛА был украинским - 29.03.2026, ПРАЙМ

ВВС Финляндии подтвердили, что один из упавших в стране БПЛА был украинским

ВВС Финляндии подтвердили, что один из упавших в стране беспилотников был украинским, о принадлежности второго пока не говорится, сообщает телерадиовещатель... | 29.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-29T17:09+0300

2026-03-29T17:09+0300

2026-03-29T17:09+0300

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. ВВС Финляндии подтвердили, что один из упавших в стране беспилотников был украинским, о принадлежности второго пока не говорится, сообщает телерадиовещатель Yle. "Военно-воздушные силы подтвердили, что второй упавший около Коуволы дрон был украинским. Военные рассказали, что в 8.45 утра (совпадает с мск) 29 марта идентифицировали один из беспилотников как украинский AN196. В этом районе также был и второй летательный объект, о принадлежности которого пока не сообщается", - говорится в сообщении. Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что в стране, вероятно, упали украинские беспилотники, и назвал случившееся нарушением территориальной целостности.

финляндия

общество , финляндия