Громкое заявление Мерца о России поразило Запад - 29.03.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Громкое заявление Мерца о России поразило Запад
2026-03-29T09:01+0300
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении противостоять России до ее экономического падения удивило члена партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом он написал в соцсети X. "Мерц заявил, что война в Украине закончится, когда Россия будет экономически истощена. Учитывая, что Москва получает дополнительно 750 миллионов долларов прибыли от роста цен на энергоносители, если его слова правдивы, то до окончания конфликта еще далеко", — говорится в публикации.Мема назвал канцлера крайне недальновидным лидером, неспособным понять реальность, и не понимающим, что его действия на самом деле усугубляют страдания украинцев и в то же время контрпродуктивны для Европы.Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на слова Мерца заявил, что тому нужно думать о том, как решать внутренние проблемы своей страны и не делать граждан заложниками своего непрофессионализма.Он добавил, что сегодня промышленность Германии неконкурентоспособна, все ее основные преимущества когда-то были связаны с дешевыми энергоресурсами из России.
09:01 29.03.2026
 
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении противостоять России до ее экономического падения удивило члена партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом он написал в соцсети X.

"Мерц заявил, что война в Украине закончится, когда Россия будет экономически истощена. Учитывая, что Москва получает дополнительно 750 миллионов долларов прибыли от роста цен на энергоносители, если его слова правдивы, то до окончания конфликта еще далеко", — говорится в публикации.
Мема назвал канцлера крайне недальновидным лидером, неспособным понять реальность, и не понимающим, что его действия на самом деле усугубляют страдания украинцев и в то же время контрпродуктивны для Европы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на слова Мерца заявил, что тому нужно думать о том, как решать внутренние проблемы своей страны и не делать граждан заложниками своего непрофессионализма.

Он добавил, что сегодня промышленность Германии неконкурентоспособна, все ее основные преимущества когда-то были связаны с дешевыми энергоресурсами из России.
