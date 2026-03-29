В России расширили перечень машин, облагаемых повышенным налогом

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Перечень легковых автомобилей с повышенным коэффициентом транспортного налога расширился, теперь в нем числятся 573 модели стоимостью от 10-15 миллионов рублей против 555 моделей годом ранее. Обновленный перечень был опубликован на сайте Минпромторга РФ. В нем перечислены 305 моделей легковых автомобилей стоимостью от 10 миллионов рублей и 268 моделей стоимостью от 15 миллионов рублей. Повышающий коэффициент применяется к легковым автомобилям со средней стоимостью от 10 миллионов рублей и выше. Ранее этот порог был ниже и начинался от 3 миллионов рублей, но с 1 января 2022 года критерии были пересмотрены.

