На участке Северо-Кавказской железной дороге приостановили движение поездов - 29.03.2026, ПРАЙМ
На участке Северо-Кавказской железной дороге приостановили движение поездов
2026-03-29T11:38+0300
бизнес
россия
махачкала
санкт-петербург
дагестан
федеральная пассажирская компания
ржд
Бизнес, РОССИЯ, Махачкала, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Дагестан, Федеральная пассажирская компания, РЖД
ФПК: движение поездов на участке СКЖД приостановили из-за непогоды

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Движение поездов на участке Хасав-Юрт-Кади-Юрт Северо-Кавказской железной дороги приостановлено из-за непогоды, сообщает "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД)

"В настоящее время из-за тяжелых погодных условий движение поездов на участке Хасав-Юрт – Кади-Юрт Северо-Кавказской железной дороги временно не осуществляется. В связи с этим поезд №136 Санкт-Петербург – Махачкала (отправлением 27.03) проследует измененным маршрутом через станцию Кизляр с выходом на основной маршрут по станции Кизил-Юрт", - говорится в сообщении компании, опубликованном в канале на платформе MAX.

В компании отметили, что пассажиров, ожидающих посадку на станциях Хасав-Юрт и Кади-Юрт, доставят автобусом до станции Кизил-юрт с дальнейшей посадкой в поезд. Также аналогичная схема будет действовать и для поезда №135 сообщением МахачкалаСанкт-Петербург до возобновления движения по закрытому участку.
В субботу на Дагестан обрушились мощные ливни. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале, там размыло берега рек Черкес-Озень и Тарнаирка. Потоки воды затопили улицы и машины, пострадали частные дома, людей оттуда эвакуировали.
 
