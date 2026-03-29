В России подделывают около 4% вин

В России подделывают около 4% вин - 29.03.2026, ПРАЙМ

В России подделывают около 4% вин

В России подделывают порядка 4% вин: таковыми являются "невина" с добавленными ингредиентами или же с иным сырьем, заявил в интервью РИА Новости глава... | 29.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-29T06:18+0300

2026-03-29T06:18+0300

2026-03-29T06:18+0300

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. В России подделывают порядка 4% вин: таковыми являются "невина" с добавленными ингредиентами или же с иным сырьем, заявил в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов. "Если мы говорим о обнаружении так называемого "невина" под видом вина - это около 4%. То есть из 782 видов вин, которые в 2025 году были нами протестированы и исследованы, 4% вин либо с добавленными ингредиентами, либо с иным сырьем, недобросовестным образом заявили о том, что они являются вином, таковым не являясь", - сообщил он. По его словам, Роскачество внимательно смотрит на дефекты вина - есть прямой фальсификат, а есть ухудшение качества в связи с ошибками в технологиях. Он отметил, что очень неприятным дефектом вина является проблема пробки, когда химические элементы из корковой пробки попадают в само вино. "Знаменитый, неприятный для любителей вина вкус картона, который появляется в связи с тем, что были проблемы с пробкой, - это технологическая проблема", - пояснил Протасов. Недостаточная укупорка, которая приводит к тому, что вино портится в связи с воздействием кислорода, приобретает вкус "кислой капусты". Даже самое хорошее вино можно испортить плохим производственным процессом, пояснил глава Роскачества.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, роскачество