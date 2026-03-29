Tesla Cybertruck вошла в перечень машин, облагаемых налогом на роскошь
Пикап Tesla Cybertruck появился в перечне легковых автомобилей с повышенным коэффициентом транспортного налога, следует из обновленного списка, опубликованного... | 29.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Пикап Tesla Cybertruck появился в перечне легковых автомобилей с повышенным коэффициентом транспортного налога, следует из обновленного списка, опубликованного на сайте Минпромторга РФ. Автомобиль известен своим внешним видом в стиле киберпанк. Он был представлен общественности в ноябре 2019 года, однако продажи были запущены лишь в конце 2023 года. Перечень автомобилей пополнился шестью моделями с электродвигателем. В него вошли Xiaomi SU7 Ultra, три модели Zeekr 009 4WD We edition, 009 Brilliance, 001 FR, также Mercedes-Benz G-класс EQ Technology и, собственно, Tesla Cybertruck. В перечне появились и такие автомобили, как Nissan GT-R Nismo I, несколько моделей Mercedes-Benz, автомобили McLaren и другие. В целом перечень легковых автомобилей с повышенным коэффициентом транспортного налога расширился, теперь в перечне числится 573 модели стоимостью от 10 и от 15 миллионов рублей против 555 моделей годом ранее. Повышающий коэффициент применяется к легковым автомобилям со средней стоимостью от 10 миллионов рублей и выше. Ранее этот порог был ниже и начинался от 3 миллионов рублей, но с 1 января 2022 года критерии были пересмотрены.
https://1prime.ru/20260304/mashina-868001695.html
В "Автостате" назвали среднюю цену новой легковой машины в России