https://1prime.ru/20260329/tesla-868735815.html

Tesla Cybertruck вошла в перечень машин, облагаемых налогом на роскошь

2026-03-29T20:08+0300

бизнес

рф

минпромторг

tesla

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83094/57/830945786_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_7e19efa26c49646b4061186571244e2d.jpg

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Пикап Tesla Cybertruck появился в перечне легковых автомобилей с повышенным коэффициентом транспортного налога, следует из обновленного списка, опубликованного на сайте Минпромторга РФ. Автомобиль известен своим внешним видом в стиле киберпанк. Он был представлен общественности в ноябре 2019 года, однако продажи были запущены лишь в конце 2023 года. Перечень автомобилей пополнился шестью моделями с электродвигателем. В него вошли Xiaomi SU7 Ultra, три модели Zeekr 009 4WD We edition, 009 Brilliance, 001 FR, также Mercedes-Benz G-класс EQ Technology и, собственно, Tesla Cybertruck. В перечне появились и такие автомобили, как Nissan GT-R Nismo I, несколько моделей Mercedes-Benz, автомобили McLaren и другие. В целом перечень легковых автомобилей с повышенным коэффициентом транспортного налога расширился, теперь в перечне числится 573 модели стоимостью от 10 и от 15 миллионов рублей против 555 моделей годом ранее. Повышающий коэффициент применяется к легковым автомобилям со средней стоимостью от 10 миллионов рублей и выше. Ранее этот порог был ниже и начинался от 3 миллионов рублей, но с 1 января 2022 года критерии были пересмотрены.

https://1prime.ru/20260304/mashina-868001695.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

