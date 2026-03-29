На Западе раскрыли, на что пошел Зеленский от безысходности - 29.03.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
На Западе раскрыли, на что пошел Зеленский от безысходности
11:34 29.03.2026
 
На Западе раскрыли, на что пошел Зеленский от безысходности

BZ: Зеленский от безысходности поехал за помощью на Ближнем Восток

Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский от безысходности поехал за помощью на Ближнем Восток, пишет Berliner Zeitung.

"Эта дипломатическая инициатива происходит на фоне растущей неопределенности в отношении военной помощи Запада Украине", — говорится в публикации.
На этой неделе Зеленский начал визит на Ближний Восток и посетил Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. При этом, по информации журналиста Axios Барака Равида, его не пригласили в Израиль.

В материале отмечается, что по данным Washington Post, Пентагон рассматривает возможность перенаправить оружие, изначально предназначенное для Украины, на Ближний Восток, поскольку конфликт с Ираном создает нагрузку на американские запасы боеприпасов.

Кроме того, Венгрия недавно наложила вето на помощь ЕС Киеву. Таким образом, новые партнерские отношения в Персидском заливе могут служить Зеленскому страховкой на случай сокращения западной поддержки, пишет издание.

Американо-израильская операция против Ирана длится уже месяц. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.
