https://1prime.ru/20260329/zelenskiy-868730446.html

На Западе раскрыли, на что пошел Зеленский от безысходности

Эта дипломатическая инициатива происходит на фоне растущей неопределенности в отношении военной помощи Запада Украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/21/841312176_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_c5343ba1f16f8c7f6c9a781f41a2f418.jpg

МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский от безысходности поехал за помощью на Ближнем Восток, пишет Berliner Zeitung. "Эта дипломатическая инициатива происходит на фоне растущей неопределенности в отношении военной помощи Запада Украине", — говорится в публикации.На этой неделе Зеленский начал визит на Ближний Восток и посетил Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. При этом, по информации журналиста Axios Барака Равида, его не пригласили в Израиль.В материале отмечается, что по данным Washington Post, Пентагон рассматривает возможность перенаправить оружие, изначально предназначенное для Украины, на Ближний Восток, поскольку конфликт с Ираном создает нагрузку на американские запасы боеприпасов.Кроме того, Венгрия недавно наложила вето на помощь ЕС Киеву. Таким образом, новые партнерские отношения в Персидском заливе могут служить Зеленскому страховкой на случай сокращения западной поддержки, пишет издание.Американо-израильская операция против Ирана длится уже месяц. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских стран.

https://1prime.ru/20260329/merts-868728220.html

https://1prime.ru/20260327/ukraina-868679271.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

