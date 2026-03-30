Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена алюминия поднялась выше 3450 долларов за тонну - 30.03.2026, ПРАЙМ
Цена алюминия поднялась выше 3450 долларов за тонну - 30.03.2026, ПРАЙМ
09:46 30.03.2026
 
Цена алюминия поднялась выше 3450 долларов за тонну

Фьючерс на алюминий поднялся выше 3450 долларов за тонну впервые с 13 марта

© РИА Новости . Евгений Биятов
Рабочий заливает расплавленный металл в миксер для производства алюминиевых слитков в литейном цехе Красноярского алюминиевого завода компании "Русал"
Рабочий заливает расплавленный металл в миксер для производства алюминиевых слитков в литейном цехе Красноярского алюминиевого завода компании "Русал". Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена алюминия растет более чем на 5% в понедельник утром, поднимаясь выше отметки в 3450 долларов за тонну впервые с 13 марта 2026 года, следует из биржевых данных.
По состоянию на 9.36 мск фьючерс на алюминий дорожал на 5,48% относительно предыдущего закрытия - до 3454,8 доллара за тонну. Максимально цена металла в ходе торгов поднималась до 3459,5 долларов.
Котировки поднялись выше отметки 3450 долларов за тонну впервые с 13 марта 2026 года.
В воскресенье воздушно-космические и военно-морские силы Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) подвергли удару два связанных с военной промышленностью США алюминиевых завода на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба КСИР.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
