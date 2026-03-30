Президент Египта допустил рост цены на нефть выше 200 долларов за баррель - 30.03.2026, ПРАЙМ
Президент Египта допустил рост цены на нефть выше 200 долларов за баррель
Цена на нефть может превысить 200 долларов за баррель в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. | 30.03.2026, ПРАЙМ
Президент Египта допустил рост цены на нефть выше 200 долларов за баррель

Ас-Сиси: цена на нефть может превысить 200 долларов за баррель

© AP Photo / Rafiq MaqboolТанкер под либерийским флагом, перевозящий сырую нефть из Саудовской Аравии через Ормузский пролив, в порту Мумбаи
Танкер под либерийским флагом, перевозящий сырую нефть из Саудовской Аравии через Ормузский пролив, в порту Мумбаи. Архивное фото
КАИР, 30 мар – ПРАЙМ. Цена на нефть может превысить 200 долларов за баррель в случае продолжения конфликта на Ближнем Востоке, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
"Продолжение войны может привести не только к кризису дефицита из-за закрытия Ормузского пролива. Я опасаюсь, что атаки на энергетические объекты могут иметь серьезные последствия для мировой экономики и цен на топливо. Цена на нефть может превысить 200 долларов за баррель, это не преувеличение", - сказал ас-Сиси в ходе открытия нефтегазовой выставки EGYPES 2026, проходящей в Каире.
В начале марта в Египте выросли цены на топливо в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. В частности, стоимость одного литра бензина увеличилась на три египетских фунта (0,06 доллара США).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
В Кремле прокомментировали сообщения о поставках нефти на Кубу
ЭнергетикаНефтьБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАИРАНАбдель Фаттах ас-Сиси
 
 
