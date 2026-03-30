https://1prime.ru/20260330/filippiny-868746301.html
На Филиппинах не исключили продолжения закупок российской нефти
2026-03-30T07:55+0300
нефть
энергетика
россия
филиппины
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868746301.jpg?1774846544
ДЖАКАРТА, 30 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Филиппин Petron Corporation не исключила продолжения закупок российской нефти в случае затяжного кризиса на Ближнем Востоке, говорится в заявлении компании.
"Если текущий кризис сохранится и альтернативные источники сырья останутся недоступными или недостаточными, мы можем вновь быть вынуждены рассмотреть закупки российской нефти для пополнения национальных запасов и смягчения последствий отсутствия стабильных поставок", — сообщили в Petron.
В компании подчеркнули, что любые решения будут приниматься в тесной координации с правительством Филиппин и исходя из приоритета обеспечения энергетической безопасности страны.
Ранее власти Филиппин объявили режим энергетической чрезвычайной ситуации на фоне перебоев поставок и роста цен на топливо, вызванных обострением ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что Филиппины впервые с 2021 года импортируют российскую нефть.
филиппины
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
