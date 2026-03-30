На Филиппинах не исключили продолжения закупок российской нефти

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Филиппин Petron Corporation не исключила продолжения закупок российской нефти в случае затяжного кризиса на Ближнем... | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T07:55+0300

ДЖАКАРТА, 30 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Филиппин Petron Corporation не исключила продолжения закупок российской нефти в случае затяжного кризиса на Ближнем Востоке, говорится в заявлении компании. "Если текущий кризис сохранится и альтернативные источники сырья останутся недоступными или недостаточными, мы можем вновь быть вынуждены рассмотреть закупки российской нефти для пополнения национальных запасов и смягчения последствий отсутствия стабильных поставок", — сообщили в Petron. В компании подчеркнули, что любые решения будут приниматься в тесной координации с правительством Филиппин и исходя из приоритета обеспечения энергетической безопасности страны. Ранее власти Филиппин объявили режим энергетической чрезвычайной ситуации на фоне перебоев поставок и роста цен на топливо, вызванных обострением ситуации на Ближнем Востоке. Ранее сообщалось, что Филиппины впервые с 2021 года импортируют российскую нефть.

