На Филиппинах не исключили продолжения закупок российской нефти - 30.03.2026, ПРАЙМ
На Филиппинах не исключили продолжения закупок российской нефти
2026-03-30T07:55+0300
07:55 30.03.2026
 
На Филиппинах не исключили продолжения закупок российской нефти

ДЖАКАРТА, 30 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Филиппин Petron Corporation не исключила продолжения закупок российской нефти в случае затяжного кризиса на Ближнем Востоке, говорится в заявлении компании.
"Если текущий кризис сохранится и альтернативные источники сырья останутся недоступными или недостаточными, мы можем вновь быть вынуждены рассмотреть закупки российской нефти для пополнения национальных запасов и смягчения последствий отсутствия стабильных поставок", — сообщили в Petron.
В компании подчеркнули, что любые решения будут приниматься в тесной координации с правительством Филиппин и исходя из приоритета обеспечения энергетической безопасности страны.
Ранее власти Филиппин объявили режим энергетической чрезвычайной ситуации на фоне перебоев поставок и роста цен на топливо, вызванных обострением ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что Филиппины впервые с 2021 года импортируют российскую нефть.
 
