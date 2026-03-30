Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД призвали формировать новые механизмы экономического сотрудничества - 30.03.2026, ПРАЙМ
В МИД призвали формировать новые механизмы экономического сотрудничества
В МИД призвали формировать новые механизмы экономического сотрудничества - 30.03.2026, ПРАЙМ
В МИД призвали формировать новые механизмы экономического сотрудничества
Необходимо формировать альтернативные механизмы экономического и инвестиционного сотрудничества в нынешней мировой обстановке, заявил замглавы МИД РФ Михаил... | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T10:13+0300
2026-03-30T10:13+0300
экономика
россия
мировая экономика
евразия
мид рф
снг
еаэс
ТЕРМЕЗ (УЗБЕКИСТАН), 30 мар - ПРАЙМ. Необходимо формировать альтернативные механизмы экономического и инвестиционного сотрудничества в нынешней мировой обстановке, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "В этой обстановке назрела необходимость формировать альтернативные механизмы экономического и инвестиционного сотрудничества, альтернативные механизмы обеспечения международной безопасности", - сказал Галузин на российско-узбекской конференции. Он добавил, что такая работа уже ведется в СНГ, ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). "Особенно перспективной мы считаем идею создания архитектуры безопасности в Евразии с опорой на ключевые евразийские объединения как широкой и открытой системы, не направленной против кого-либо, как системы равной и неделимой безопасности, в рамках которой все государства будут уверены в своей безопасности и не пытались бы ее обеспечить за счет интересов других", - подчеркнул замминистра. Конференция дискуссионного клуба "Валдай" и Института стратегических межрегиональных исследований "Россия – Узбекистан: стратегическое партнёрство на евразийском пространстве" проходит 30 - 31 марта в Термезе.
евразия
россия, мировая экономика, евразия, мид рф, снг, еаэс
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЕВРАЗИЯ, МИД РФ, СНГ, ЕАЭС
В МИД призвали формировать новые механизмы экономического сотрудничества

Галузин призвал формировать новые механизмы экономического сотрудничества

ТЕРМЕЗ (УЗБЕКИСТАН), 30 мар - ПРАЙМ. Необходимо формировать альтернативные механизмы экономического и инвестиционного сотрудничества в нынешней мировой обстановке, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"В этой обстановке назрела необходимость формировать альтернативные механизмы экономического и инвестиционного сотрудничества, альтернативные механизмы обеспечения международной безопасности", - сказал Галузин на российско-узбекской конференции.
Он добавил, что такая работа уже ведется в СНГ, ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
"Особенно перспективной мы считаем идею создания архитектуры безопасности в Евразии с опорой на ключевые евразийские объединения как широкой и открытой системы, не направленной против кого-либо, как системы равной и неделимой безопасности, в рамках которой все государства будут уверены в своей безопасности и не пытались бы ее обеспечить за счет интересов других", - подчеркнул замминистра.
Конференция дискуссионного клуба "Валдай" и Института стратегических межрегиональных исследований "Россия – Узбекистан: стратегическое партнёрство на евразийском пространстве" проходит 30 - 31 марта в Термезе.
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаЕВРАЗИЯМИД РФСНГЕАЭС
 
 
