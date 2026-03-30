https://1prime.ru/20260330/galuzin-868748336.html

В МИД призвали формировать новые механизмы экономического сотрудничества

В МИД призвали формировать новые механизмы экономического сотрудничества - 30.03.2026, ПРАЙМ

В МИД призвали формировать новые механизмы экономического сотрудничества

Необходимо формировать альтернативные механизмы экономического и инвестиционного сотрудничества в нынешней мировой обстановке, заявил замглавы МИД РФ Михаил... | 30.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-30T10:13+0300

2026-03-30T10:13+0300

2026-03-30T10:13+0300

экономика

россия

мировая экономика

евразия

мид рф

снг

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/861989951_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_93cdafe38ffa1c4c47b59c155cb8948c.jpg

ТЕРМЕЗ (УЗБЕКИСТАН), 30 мар - ПРАЙМ. Необходимо формировать альтернативные механизмы экономического и инвестиционного сотрудничества в нынешней мировой обстановке, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "В этой обстановке назрела необходимость формировать альтернативные механизмы экономического и инвестиционного сотрудничества, альтернативные механизмы обеспечения международной безопасности", - сказал Галузин на российско-узбекской конференции. Он добавил, что такая работа уже ведется в СНГ, ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). "Особенно перспективной мы считаем идею создания архитектуры безопасности в Евразии с опорой на ключевые евразийские объединения как широкой и открытой системы, не направленной против кого-либо, как системы равной и неделимой безопасности, в рамках которой все государства будут уверены в своей безопасности и не пытались бы ее обеспечить за счет интересов других", - подчеркнул замминистра. Конференция дискуссионного клуба "Валдай" и Института стратегических межрегиональных исследований "Россия – Узбекистан: стратегическое партнёрство на евразийском пространстве" проходит 30 - 31 марта в Термезе.

евразия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, евразия, мид рф, снг, еаэс