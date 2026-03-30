Индекс Nikkei на Токийской бирже упал почти на 5,25% - 30.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260330/indeks-868744665.html
2026-03-30T05:30+0300
05:30 30.03.2026
 
ТОКИО, 30 мар - ПРАЙМ. Индекс Nikkei на Токийской бирже с начала торгов в понедельник рухнул почти на 2806 пунктов или более чем на 5,25% на опасениях из-за нестабильности поставок нефти в государство, свидетельствуют данные торгов.
Рост цен на нефть на Нью-Йоркской бирже обострил опасения в Японии относительно экономической ситуации в стране.
Индекс Nikkei с 53 373,07 пунктов на конец торгов 27 марта в 9.13 (3.13 мск) обвалился до 50 566,99, то есть почти на 2806 пунктов или 5,257%. Это самое большое падение с начала атаки США и Израиля на Иран.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Япония на 94% зависит от поставок нефти из государств Ближнего Востока, почти все перевозки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому почти остановили на фоне обострения на Ближнем Востоке. С 16 марта правительство начало выпускать 80 миллионов баррелей нефти из государственных и частных резервов, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
