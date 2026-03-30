Иран заявил, что скоро нанесет новые удары по "ценным" объектам США

2026-03-30T00:01+0300

ТЕГЕРАН, 29 мар - ПРАЙМ. Иран в скором времени нанесет новые удары по "ценным" объектам США, заявил в воскресенье командующий воздушно-космическими силами иранского Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Маджид Мусави. "Нарушение работы американских радаров, логистики и рост потерь продолжаются. Учитывая доминирование Ирана в разведке и в ударных операциях, у США нет иного выбора, кроме как отступить от иранских границ. Обломки американских самолетов АВАКС (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения - ред.), танкеров и разрушенных ангаров говорят сами за себя. Вскоре к этому списку добавятся и другие ценные объекты", - написал Мусави на своей странице в соцсети X. Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.

