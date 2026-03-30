В Японии признали беспокойство производителей медицинского оборудования - 30.03.2026, ПРАЙМ
В Японии признали беспокойство производителей медицинского оборудования
В Японии признали беспокойство производителей медицинского оборудования - 30.03.2026, ПРАЙМ
В Японии признали беспокойство производителей медицинского оборудования
Генеральный секретарь правительства Японии на пресс-конференции признал беспокойство производителей медицинского оборудования относительно поставок нефти и... | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T06:06+0300
2026-03-30T06:06+0300
ТОКИО, 30 мар - ПРАЙМ. Генеральный секретарь правительства Японии на пресс-конференции признал беспокойство производителей медицинского оборудования относительно поставок нефти и нафты - сырья для различных отраслей промышленности. "Нам известно, что есть мнение части производителей лечебного оборудования, что к лету они начнут испытывать на себе (негативное - ред.) влияние (ближневосточного кризиса - ред.). Нам докладывают об этом. В любом случае на сегодняшний день проблем с поставками нет. Правительство информирует участников отрасли медицинского оборудования и будет принимать меры, не исключая никаких возможностей", - сказал Кихара Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта начала выпускать 80 миллионов баррелей нефти из своих резервов, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
япония
ближний восток
сша
нефть, япония, ближний восток, сша
Энергетика, Нефть, Экономика, ЯПОНИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США
06:06 30.03.2026
 
В Японии признали беспокойство производителей медицинского оборудования

Генсек Японии Кихара признал беспокойство производителей медицинского оборудования

ТОКИО, 30 мар - ПРАЙМ. Генеральный секретарь правительства Японии на пресс-конференции признал беспокойство производителей медицинского оборудования относительно поставок нефти и нафты - сырья для различных отраслей промышленности.
"Нам известно, что есть мнение части производителей лечебного оборудования, что к лету они начнут испытывать на себе (негативное - ред.) влияние (ближневосточного кризиса - ред.). Нам докладывают об этом. В любом случае на сегодняшний день проблем с поставками нет. Правительство информирует участников отрасли медицинского оборудования и будет принимать меры, не исключая никаких возможностей", - сказал Кихара
Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта начала выпускать 80 миллионов баррелей нефти из своих резервов, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьЯПОНИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКСША
 
 
