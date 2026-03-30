В Японии признали беспокойство производителей медицинского оборудования

https://1prime.ru/20260330/japonija-868744975.html
Генеральный секретарь правительства Японии на пресс-конференции признал беспокойство производителей медицинского оборудования относительно поставок нефти и... | 30.03.2026, ПРАЙМ
энергетика
нефть
экономика
япония
ближний восток
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868744975.jpg?1774840012
ТОКИО, 30 мар - ПРАЙМ. Генеральный секретарь правительства Японии на пресс-конференции признал беспокойство производителей медицинского оборудования относительно поставок нефти и нафты - сырья для различных отраслей промышленности.
"Нам известно, что есть мнение части производителей лечебного оборудования, что к лету они начнут испытывать на себе (негативное - ред.) влияние (ближневосточного кризиса - ред.). Нам докладывают об этом. В любом случае на сегодняшний день проблем с поставками нет. Правительство информирует участников отрасли медицинского оборудования и будет принимать меры, не исключая никаких возможностей", - сказал Кихара
Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта начала выпускать 80 миллионов баррелей нефти из своих резервов, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
