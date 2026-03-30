Цифровые валюты, майнинг и рублевый стейблкоин: весенний прорыв России

2026-03-30T15:08+0300

МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Март стал насыщенным и многообещающим для дальнейшего развития и сбалансированного регулирования рынков промышленного майнинга, цифровых валют и стейблкоинов в России. Сегодня они стратегически важны для России, поскольку серьезно облегчают нагрузку на систему расчетов, поддерживают финансовый и технологический суверенитет страны, развивают финансовые сервисы и обеляют экономику. По итогам первого месяца весны, на мой взгляд, стоит выделить три важнейших информационных повода.Предстоящее регулирование обращения цифровых валют в РоссииРоссийское правительство уже приступило к рассмотрению проектов соответствующих федеральных законов. События происходят стремительно, при этом еще две недели назад ключевые участники рынка не были ознакомлены с этой важной регуляторной инициативой. Анализируя сообщения в СМИ, можно сделать вывод, что профильные чиновники монетарных властей страны провели важную работу в своем "узком" периметре и представили эксклюзивную информацию нескольким крупнейшим изданиям страны.Важно отметить, что рынок промышленного майнинга в России традиционно высокоразвитый и вполне успешно регулируется. Конечно, оборот добытых в российской юрисдикции цифровых валют критически давно требовал оперативного правового поля. С учетом того, что у российского бизнеса и частных лиц сегодня на "руках" находится биткоинов и других криптовалют на сумму около 3 триллионов рублей, разработка и запуск цифровой российской инфраструктуры стала и вопросом технологической защиты для частных лиц и институциональных инвесторов.Не сомневаюсь, что комплексный законопроект о регулировании обращения цифровой валюты, который сейчас разрабатывается правительством и монетарными властями, очень сильно изменит рынок криптовалюты в России. Появится полноценная инфраструктура криптоотрасли: биржи, обменники, цифровые депозитарии, иные субъекты рынка. Важно, чтобы его нормы носили сбалансированный характер, а не привели в итоге к монополии крупнейших банков и иных финансовых посредников на проведение операций в этой отрасли, что не делает нашу экономику эффективной и инновационной. А такие риски есть.Не исключаю, что при наблюдаемом отсутствии диалога с участниками рынка лоббистские усилия позволят условной Московской бирже оказаться в привилегированных условиях работы на весьма маржинальном рынке. И это без учета развития регулируемых инвестиционных инструментов на криптовалюты для квалифицированных инвесторов – здесь огромный пласт новых возможностей (как и рисков, конечно) на финансовом рынке.По моим наблюдениям, в отрасли сегодня работает очень много талантливой молодежи, запустившей уникальные профильные разработки, сервисы и решения. Их важно включить в периметр регулирования. Важная тема, достойная пристального анализа и регулирования, – кибербезопасность в российском сегменте рынка криптовалют. Разработки в области кибербезопасности в криптосфере заметно повысят финансовую эффективность российских ИТ-компаний.Майнинг обеляется через инвестиционные инструментыНа фоне текущих санкционных ограничений российский промышленный майнинг остается потенциально важной опорой для российской экономики благодаря возможности дополнительной монетизации природных ресурсов, обеспечения ликвидности для трансграничных расчетов, развития цифровых инноваций и технологий искусственного интеллекта. При этом в России, как в США и ряде других высокоразвитых юрисдикций, продолжается взаимопроникновение традиционного финансового рынка и рынка цифровых валют, создаются и запускаются регулируемые инвестиционные инструменты. Потенциал для дальнейшего взаимопроникновения остается очень высоким.По сути, уже сегодня благодаря сбалансированному регулированию рынка промышленного майнинга и инвестиционных инструментов квалифицированные инвесторы находят наиболее выгодные условия, чтобы сделать и поддерживать эффективные инвестиции в добычу биткоина посредством размещения заказов в крупных майнинговых дата-центрах, расположенных в энергоизбыточных регионах России. На мой взгляд, на горизонте трех лет крупные институциональные инвесторы и вертикально интегрированные финансово-промышленные группы могут выделить до 3 процентов средств на владение цифровыми валютами с их последующей прозрачной интеграцией в финансовую инфраструктуру страны.Стейблкоин – стабильный успех России без привязки к долларамПо данным мировых западных СМИ, в марте рублевый стейблкоин A7A5 поднялся на вторую ступеньку мирового рейтинга по объему транзакций в блокчейне TRON. Это очень убедительное достижение и подтверждение стратегической значимости для России и для стран вне рынка G7 не привязанных к доллару США стейблкоинов. Не исключаю, что в российском сегменте бизнес A7A5 может удваиваться на горизонте двух-трех лет и оказывать жизненно важную функцию "живых" денег для трансграничных платежей, переводов, расчетов международных институциональных участников рынка и, что всегда важно, для управления валютными рисками.Успех российского стейблкоина подтверждает и признание среди избалованных корпоративных клиентов для проведения трансграничных платежей. Вполне реалистично, что сегодня токен наиболее востребован среди бизнеса, решающего с помощью него проблемы по трансграничным расчетам, и у растущего числа физических лиц, которые с помощью данного токена могут оплатить за границей нужные товары и услуги. С моей точки зрения, в России A7A5, безусловно, представляется крупнейшим и наиболее успешным криптовалютным проектом. Он создает высокую добавленную стоимость для российской экономики, имеет признание и уважение со стороны регуляторов России и Средней Азии, эффективно применяется бизнесом в международных расчетах.Автор: Андрей Лобода, член РАСО и комиссии по майнингу и технологии блокчейн комитета по финансам и инвестициям ТПП РФ

