В России увеличился средний срок автокредита - 30.03.2026, ПРАЙМ
В России увеличился средний срок автокредита
Средний срок автомобильного кредита в феврале в России почти достиг 6 лет, это максимум с начала 2024 года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй...
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Средний срок автомобильного кредита в феврале в России почти достиг 6 лет, это максимум с начала 2024 года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
https://1prime.ru/20260327/lada-868676453.html
НБКИ: в России средний срок автокредита в феврале достиг почти шесть лет

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Средний срок автомобильного кредита в феврале в России почти достиг 6 лет, это максимум с начала 2024 года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"В феврале 2026 года средний срок автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 5,98 лет... Показатель растет уже десятый месяц подряд и достиг наивысшего значения с начала 2024 года", – говорится в сообщении со ссылкой на данные кредитных организаций, передающих сведения в НБКИ.
Средний срок кредита на покупку автомобиля увеличился по сравнению с февралем прошлого года на 17,9% (было 5,07 лет), а с предшествовавшим месяцем – на 0,9% (в январе было 5,93 лет).
Наибольший средний срок выданных кредитов среди 30 региональных лидеров в этом сегменте розничного кредитования в феврале был отмечен в Краснодарском (6,52 лет) и Ставропольском (6,48 лет) краях, Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (6,33 лет) и Волгоградской (6,29 лет) областях, а также в Башкирии (6,29 лет).
Наименьший срок продемонстрировали Москва (5,37 лет), Санкт-Петербург (5,55 лет) и Московская область (5,63 лет).
При этом наиболее серьезная динамика роста среднего срока за год была зафиксирована в Чувашии (+24,3%), Санкт-Петербурге (+24,3%), Белгородской (+23,4%), Самарской (+23,3%) и Нижегородской (+21,7%) областях, а также в Москве (+20,8%).
Автомобили Lada Vesta в автосалоне дилерского центра - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
"АвтоВАЗ" введет подписку на Lada Vesta
27 марта, 08:42
 
