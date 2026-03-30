Нефть дорожает в начале недели - 30.03.2026, ПРАЙМ
Нефть дорожает в начале недели
Нефть дорожает в начале недели - 30.03.2026, ПРАЙМ
Нефть дорожает в начале недели
Мировые цены на нефть растут в начале недели, рынки опасаются дальнейшего сокращения мировых поставок после того, как йеменские хуситы в выходные совершили свои | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T08:09+0300
2026-03-30T08:09+0300
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в начале недели, рынки опасаются дальнейшего сокращения мировых поставок после того, как йеменские хуситы в выходные совершили свои первые атаки на Израиль, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 7.51 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,52% относительно предыдущего закрытия, до 107,97 доллара за баррель. Майские фьючерсы на WTI дорожали на 1,69% - до 101,32 доллара. В начале торгов понедельника стоимость майских фьючерсов Brent впервые с 19 марта поднималась выше отметки в 116 долларов за баррель. Ранее в понедельник армия обороны Израиля заявила, что перехватила два беспилотника, запущенных из Йемена. Хуситы 28 марта впервые с начала обострения в Персидском заливе запустили ракету по Израилю. "Конфликт больше не сосредоточен в Персидском заливе и вокруг Ормузского пролива, а теперь распространяется на Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив - один из важнейших узловых пунктов в мире для потоков сырой нефти и нефтепродуктов", - цитирует агентство Рейтер аналитиков JP Morgan во главе с Наташей Каневой (Natasha Kaneva). "Рынок... готовится к резкой эскалации военных действий, что является бычьим сигналом для нефти, при этом сохраняется огромная неопределенность относительно сроков и характера исхода", - приводит Рейтер мнение основателя аналитической компании Vanda Insights, специализирующейся на анализе нефтяного рынка Ванданы Хари (Vandana Hari). В субботу вечером в эфире телеканала Al Masirah военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) второй раз за день обстреляло ракетами Израиль, оно продолжит атаки до прекращения Израилем ударов по Ирану и Ливану. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
нефть, израиль, иран, йемен
Энергетика, Нефть, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, ЙЕМЕН
08:09 30.03.2026
 
Нефть дорожает в начале недели

Нефть дорожает на фоне атак хуситов на Израиль

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в начале недели, рынки опасаются дальнейшего сокращения мировых поставок после того, как йеменские хуситы в выходные совершили свои первые атаки на Израиль, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
По состоянию на 7.51 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,52% относительно предыдущего закрытия, до 107,97 доллара за баррель. Майские фьючерсы на WTI дорожали на 1,69% - до 101,32 доллара.
В начале торгов понедельника стоимость майских фьючерсов Brent впервые с 19 марта поднималась выше отметки в 116 долларов за баррель.
Ранее в понедельник армия обороны Израиля заявила, что перехватила два беспилотника, запущенных из Йемена. Хуситы 28 марта впервые с начала обострения в Персидском заливе запустили ракету по Израилю.
"Конфликт больше не сосредоточен в Персидском заливе и вокруг Ормузского пролива, а теперь распространяется на Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив - один из важнейших узловых пунктов в мире для потоков сырой нефти и нефтепродуктов", - цитирует агентство Рейтер аналитиков JP Morgan во главе с Наташей Каневой (Natasha Kaneva).
"Рынок... готовится к резкой эскалации военных действий, что является бычьим сигналом для нефти, при этом сохраняется огромная неопределенность относительно сроков и характера исхода", - приводит Рейтер мнение основателя аналитической компании Vanda Insights, специализирующейся на анализе нефтяного рынка Ванданы Хари (Vandana Hari).
В субботу вечером в эфире телеканала Al Masirah военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) второй раз за день обстреляло ракетами Израиль, оно продолжит атаки до прекращения Израилем ударов по Ирану и Ливану.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
ЭнергетикаНефтьИЗРАИЛЬИРАНЙЕМЕН
 
 
