Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Saudi Aramco может рекордно повысить цены на свою нефть - 30.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260330/neft--868750082.html
СМИ: Saudi Aramco может рекордно повысить цены на свою нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Трейдеры ожидают, что нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco может назначить рекордную премию покупателям своей нефти на фоне продолжающегося конфликта в регионе, сообщает агентство Блумберг. "Исходя из обычного ценообразования на основе региональных эталонных сортов нефти, премия за флагманский сорт Arab Light подскочит до беспрецедентного уровня около 40 долларов за баррель", - сообщает агентство со ссылкой на трейдеров. Это значительно выше апрельской премии покупателям из Азии к цене корзины сортов Oman/Dubai, которая составляла лишь 2,5 доллара, а в марте нефть Arab Light продавалась без премии, согласно данным Блумберг. Для сравнения, в мае-сентябре 2022 года такая премия не превышала 10 долларов за баррель, следует из данных агентства. Цены должны быть предоставлены покупателям в ближайшие дни, и процесс установления официальных цен продажи обычно включает в себя неформальные переговоры с нефтеперерабатывающими заводами, говорится в статье. В этот раз переговоры приобрели дополнительную срочность, поскольку покупатели в Азии обеспокоены ограниченным предложением и ростом цен, который снижает их прибыль, сообщается в материале. Некоторые нефтеперерабатывающие компании в Азии уже обратились к Saudi Aramco с просьбой привязать цену на их нефть к фьючерсам на Brent, но были предложены и другие альтернативы, рассказали агентству трейдеры. Среди таких вариантов - использование цен на нефть на Шанхайской фьючерсной бирже с последующим вычетом транспортных и других сопутствующих расходов, говорится в статье. Также отмечается и использование в качестве ориентира других сортов нефти, таких как Upper Zakum из Объединенных Арабских Эмиратов, учитывая, что S&amp;P Global Energy в этом месяце ежедневно публикует цены на этот сорт, рассказали агентству трейдеры. Собеседники агентства отмечают, что при установлении премии примерно в 40 долларов за баррель закупки, вероятно, сократятся, при этом переговоры между Saudi Aramco и клиентами продолжаются и окончательного решения по ценам принято не было. Aramco отказалась от комментариев агентству. В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива. Максимально в марте цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель, но затем скорректировалась; к настоящему моменту цена Brent выросла почти на 50% с начала месяца, удерживаясь выше 100 долларов за баррель.
https://1prime.ru/20260328/neft-868710464.html
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_9bedd0e631def191bf207ad822c30fdd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
11:35 30.03.2026
 
СМИ: Saudi Aramco может рекордно повысить цены на свою нефть

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2026
INPEX перенаправит нефть из Казахстана и Азербайджана на японский рынок
28 марта, 10:10
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала