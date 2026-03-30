СМИ: Saudi Aramco может рекордно повысить цены на свою нефть
2026-03-30T11:35+0300
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Трейдеры ожидают, что нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco может назначить рекордную премию покупателям своей нефти на фоне продолжающегося конфликта в регионе, сообщает агентство Блумберг. "Исходя из обычного ценообразования на основе региональных эталонных сортов нефти, премия за флагманский сорт Arab Light подскочит до беспрецедентного уровня около 40 долларов за баррель", - сообщает агентство со ссылкой на трейдеров. Это значительно выше апрельской премии покупателям из Азии к цене корзины сортов Oman/Dubai, которая составляла лишь 2,5 доллара, а в марте нефть Arab Light продавалась без премии, согласно данным Блумберг. Для сравнения, в мае-сентябре 2022 года такая премия не превышала 10 долларов за баррель, следует из данных агентства. Цены должны быть предоставлены покупателям в ближайшие дни, и процесс установления официальных цен продажи обычно включает в себя неформальные переговоры с нефтеперерабатывающими заводами, говорится в статье. В этот раз переговоры приобрели дополнительную срочность, поскольку покупатели в Азии обеспокоены ограниченным предложением и ростом цен, который снижает их прибыль, сообщается в материале. Некоторые нефтеперерабатывающие компании в Азии уже обратились к Saudi Aramco с просьбой привязать цену на их нефть к фьючерсам на Brent, но были предложены и другие альтернативы, рассказали агентству трейдеры. Среди таких вариантов - использование цен на нефть на Шанхайской фьючерсной бирже с последующим вычетом транспортных и других сопутствующих расходов, говорится в статье. Также отмечается и использование в качестве ориентира других сортов нефти, таких как Upper Zakum из Объединенных Арабских Эмиратов, учитывая, что S&P Global Energy в этом месяце ежедневно публикует цены на этот сорт, рассказали агентству трейдеры. Собеседники агентства отмечают, что при установлении премии примерно в 40 долларов за баррель закупки, вероятно, сократятся, при этом переговоры между Saudi Aramco и клиентами продолжаются и окончательного решения по ценам принято не было. Aramco отказалась от комментариев агентству. В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива. Максимально в марте цена нефти Brent поднималась выше 119 долларов за баррель, но затем скорректировалась; к настоящему моменту цена Brent выросла почти на 50% с начала месяца, удерживаясь выше 100 долларов за баррель.
Bloomberg: Саудовская Аравия может рекордно повысить цены на свою нефть на май
