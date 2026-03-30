В Кремле прокомментировали сообщения о поставках нефти на Кубу
Тема доставки российских нефтепродуктов на Кубу заблаговременно поднималась в ходе контактов с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T12:50+0300
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Тема доставки российских нефтепродуктов на Кубу заблаговременно поднималась в ходе контактов с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты спросили, как бы в Кремле прокомментировали информацию о том, что США все-таки пропустят российский нефтяной танкер на Кубу, и заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что он не против поставок нефти на остров, в том числе из России. "Что касается американской стороны, я лишь могу подтвердить, что действительно заблаговременно эта тема поднималась в ходе контактов с нашими американскими визами", - ответил Песков журналистам. Ранее Минтранс РФ сообщил, что российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу и ожидает разгрузку в порту Матансас.
Песков: тема доставки нефти на Кубу поднималась в ходе контактов с США