"Мы обречены". Эхо войны в Иране докатилось до Прибалтики - 30.03.2026, ПРАЙМ
"Мы обречены". Эхо войны в Иране докатилось до Прибалтики
"Мы обречены". Эхо войны в Иране докатилось до Прибалтики - 30.03.2026, ПРАЙМ
"Мы обречены". Эхо войны в Иране докатилось до Прибалтики
Конфликт на Ближнем Востоке убивает важную отрасль экономики Эстонии — сельское хозяйство. Цены на удобрения взлетели настолько, что фермеры отказываются от... | 30.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-30T07:07+0300
2026-03-30T07:07+0300
мировая экономика
сельское хозяйство
эстония
прибалтика
латвия
ес
МОСКВА, 30 мар — Прайм, Светлана Медведева. Конфликт на Ближнем Востоке убивает важную отрасль экономики Эстонии — сельское хозяйство. Цены на удобрения взлетели настолько, что фермеры отказываются от посева зерновых. Эксперты говорят: несладко придется и соседям. О неизбежных последствиях — в материале "Прайм".Сеять или не сеятьЧерез Ормузский пролив проходили не только порядка 20% мировых поставок нефти и более 30% СПГ, но и 44% серы, 31% мочевины, 18% аммиака и 15% фосфатов."Цена на одни удобрения выросла до двух раз, на другие — примерно на треть", — сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация ERR.Там подсчитали: годовой импорт — 120 миллионов евро. То есть теперь нужно заплатить на 50–60 миллионов больше.Это затронет фермеров, которые в основном выращивают зерновые, а также молочные и животноводческие хозяйства, предупредил руководитель отдела аграрной политики Палаты сельского хозяйства и торговли Эстонии Антс-Ханнес Виира.Если к весенне-летнему периоду аграрии успели подготовиться, то осенняя посевная вызывает беспокойство — удобрения для нее обычно закупают летом. Таким образом, отмечает ERR, в текущих условиях фермерам придется выбирать, когда отказаться от посева — или весной, или осенью.Общая проблемаВ трудном положении также литовские и латвийские фермеры: удобрения подорожали для всех.Аграрии пострадают и из-за роста цен на топливо. В Латвии уже принимают меры, но этого, по словам председателя правления организации латвийских сельскохозяйственных и садоводческих производителей "Крестьянский сейм" Юриса Лаздиньша, недостаточно."Приблизительная стоимость посева в этом году составляет от 1000 до 1200 евро за гектар. Решение правительства снизить акцизный налог на дизельное топливо уменьшит расходы примерно на пять евро за гектар. Получится чисто символическая сумма", — сказал он местным СМИ.И добавил: "Беспокоит вялая реакция ЕС. Похоже, политики не осознают серьезность ситуации".Фермерам в Прибалтике не стоит рассчитывать на поддержку властей, ведь в казне попросту нет для этого денег, говорит доцент кафедры институциональной теории ГУУ Светлана Сазанова.Болезненный ударЕсли к лету не найдут стабильную и доступную альтернативу, фермеры действительно сократят посевные площади или вовсе откажутся от выращивания зерновых, поскольку это станет убыточным, уверен профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета Константин Лебедев.Для Эстонии, Латвии и Литвы, где аграрный сектор традиционно ориентирован на экспорт зерна, это означает прямые потери валового сбора, сокращение экспортной выручки и неизбежный рост внутренних цен на продовольствие, добавляет он."На урожай 2027-го я закладываю конкретное ухудшение. Мой прогноз: посевные площади зерновых сократятся на восемь процентов в Эстонии, на шесть в Латвии и на пять в Литве; урожайность по региону снизится на четыре процента; валовой сбор зерновых упадет на девять процентов; экспорт зерна и кормового сырья из Прибалтики сократится на 11%. Мука и комбикорма к марту 2027-го подорожают на десять процентов, хлеб и крупы — на семь, мясо и молочка — на пять процентов", — говорит генеральный директор компании "ДА-Консалтинг" Даниил Тюнь.Но дефицит зерновых на мировом рынке не возникнет — доля Прибалтики в глобальном экспорте невелика, уточняет Лебедев.Однако для самих Эстонии, Латвии и Литвы это обернется болезненным ударом по ценам, торговому балансу и занятости в сельской местности. Что лишь усилит недовольство простых граждан действиями властей.
https://1prime.ru/20260327/blokada-868616424.html
эстония
прибалтика
латвия
мировая экономика, сельское хозяйство, эстония, прибалтика, латвия, ес
Мировая экономика, Сельское хозяйство, ЭСТОНИЯ, Прибалтика, ЛАТВИЯ, ЕС
07:07 30.03.2026
 
"Мы обречены". Эхо войны в Иране докатилось до Прибалтики

Лебедев: отказ от посевов зерна в Прибалтике приведет к росту цен

© AP Photo / Vahid Salemi — Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2026
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
© AP Photo / Vahid Salemi
Светлана Медведева
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 30 мар — Прайм, Светлана Медведева. Конфликт на Ближнем Востоке убивает важную отрасль экономики Эстонии — сельское хозяйство. Цены на удобрения взлетели настолько, что фермеры отказываются от посева зерновых. Эксперты говорят: несладко придется и соседям. О неизбежных последствиях — в материале "Прайм".
Сеять или не сеять
Через Ормузский пролив проходили не только порядка 20% мировых поставок нефти и более 30% СПГ, но и 44% серы, 31% мочевины, 18% аммиака и 15% фосфатов.
"Цена на одни удобрения выросла до двух раз, на другие — примерно на треть", — сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация ERR.
Там подсчитали: годовой импорт — 120 миллионов евро. То есть теперь нужно заплатить на 50–60 миллионов больше.
Это затронет фермеров, которые в основном выращивают зерновые, а также молочные и животноводческие хозяйства, предупредил руководитель отдела аграрной политики Палаты сельского хозяйства и торговли Эстонии Антс-Ханнес Виира.
Если к весенне-летнему периоду аграрии успели подготовиться, то осенняя посевная вызывает беспокойство — удобрения для нее обычно закупают летом. Таким образом, отмечает ERR, в текущих условиях фермерам придется выбирать, когда отказаться от посева — или весной, или осенью.
Общая проблема
В трудном положении также литовские и латвийские фермеры: удобрения подорожали для всех.
Аграрии пострадают и из-за роста цен на топливо. В Латвии уже принимают меры, но этого, по словам председателя правления организации латвийских сельскохозяйственных и садоводческих производителей "Крестьянский сейм" Юриса Лаздиньша, недостаточно.
"Приблизительная стоимость посева в этом году составляет от 1000 до 1200 евро за гектар. Решение правительства снизить акцизный налог на дизельное топливо уменьшит расходы примерно на пять евро за гектар. Получится чисто символическая сумма", — сказал он местным СМИ.
И добавил: "Беспокоит вялая реакция ЕС. Похоже, политики не осознают серьезность ситуации".
Фермерам в Прибалтике не стоит рассчитывать на поддержку властей, ведь в казне попросту нет для этого денег, говорит доцент кафедры институциональной теории ГУУ Светлана Сазанова.
Болезненный удар
Если к лету не найдут стабильную и доступную альтернативу, фермеры действительно сократят посевные площади или вовсе откажутся от выращивания зерновых, поскольку это станет убыточным, уверен профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета Константин Лебедев.
Для Эстонии, Латвии и Литвы, где аграрный сектор традиционно ориентирован на экспорт зерна, это означает прямые потери валового сбора, сокращение экспортной выручки и неизбежный рост внутренних цен на продовольствие, добавляет он.
"На урожай 2027-го я закладываю конкретное ухудшение. Мой прогноз: посевные площади зерновых сократятся на восемь процентов в Эстонии, на шесть в Латвии и на пять в Литве; урожайность по региону снизится на четыре процента; валовой сбор зерновых упадет на девять процентов; экспорт зерна и кормового сырья из Прибалтики сократится на 11%. Мука и комбикорма к марту 2027-го подорожают на десять процентов, хлеб и крупы — на семь, мясо и молочка — на пять процентов", — говорит генеральный директор компании "ДА-Консалтинг" Даниил Тюнь.
Но дефицит зерновых на мировом рынке не возникнет — доля Прибалтики в глобальном экспорте невелика, уточняет Лебедев.
Однако для самих Эстонии, Латвии и Литвы это обернется болезненным ударом по ценам, торговому балансу и занятости в сельской местности. Что лишь усилит недовольство простых граждан действиями властей.
Танкеры вблизи Ормузского пролива - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
Ормузская блокада грозит миру не только дефицитом нефти
27 марта, 06:06
 
Мировая экономикаСельское хозяйствоЭСТОНИЯПрибалтикаЛАТВИЯЕС
 
 
