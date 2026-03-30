Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роскачество выбрало лучшие российские кагоры в преддверии Пасхи
2026-03-30T04:18+0300
МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Эксперты Роскачества выбрали лучшие российские кагоры в преддверии Пасхи, когда происходит пик продаж таких вин, все изученные российские кагоры продемонстрировали высокое качество, сообщили РИА Новости в организации. "Ежегодно эксперты "Винного гида России" исследуют несколько сотен наименований отечественного вина, отбирая лучшие образцы в каждой из категорий. Особое место среди крепленых вин занимают кагоры, пик продаж которых приходится на пасхальные праздники", - говорится в сообщении. "В этом году в исследовании кагоров и сладких вин Роскачества эксперты оценили 23 наименования винодельческой продукции 14 торговых марок... По итогам исследования все изученные российские кагоры продемонстрировали высокое качество и набрали по 100-балльной шкале не менее 83 баллов, что соответствует "медальной зоне" международных винных конкурсов", - уточнили в Роскачестве. По результатам исследования, лучшим ординарным кагором стал "Партенит". А в категории лучший выдержанный кагор: "Анчелотта Таманская". Лучшим марочным кагором выбран кагор "Фанагория". Эксперты отметили, что кагор относится к группе крепленых и ликерных вин, для производства которых используются только красные сорта винограда и применяются технологии нагрева виноградного сока с мезгой (кожицей и косточками ягод) с последующим спиртованием. В зависимости от дальнейшей выдержки кагоры делятся на ординарные, выдержанные, марочные и коллекционные. В Роскачестве рассказали, что ординарные и выдержанные кагоры можно приобрести в магазинах в ценовой группе 450-650 рублей за 0,75 литра. Причем в этом исследовании, по их словам, выдержанный кагор был приобретен по цене 469 рублей за бутылку. Марочное вино, выдержанное в дубовых бочках не менее двух лет, может стоить дороже 1 тысячи рублей, но эта цена оправдана высоким уровнем таких вин. Помимо этого, в организации назвали лучшие российские сладкие вина. Так, лучшими красными сладкими винами с ЗГУ стали "Мерло Речото Бариста" и "Новый Иерусалим алтарное". Лучшие столовые красные сладкие вина: "Номерной Резерв. Каноническое", "Застаничное Трапезное" и "Агора. Мускат Черный". Лучшие белые сладкие вина с ЗГУ: "Фанагория", "Фанагория Айс Вайн. Мускат", "Шато Пино. Поздний Сбор Рислинг", "Вельвет Сизон. Мускат" и "Массандра. Мускат позднего сбора". Лучшее столовое белое сладкое вино: "Застаничное Трапезное". "Сладость в крепленых винах, в том числе в кагорах, достигается путем остановки брожения. Существуют другие технологии получения вин с высокой сладостью. Для этого, как правило, нужен очень сладкий виноград – позднего сбора. Сладость в ягодах или в виноградном соке (сусле) может дополнительно концентрироваться за счет подвяливания винограда на лозе или его вымораживания первыми морозами. Такие вина, как правило, имеют невысокую крепость и естественную сладость", - объяснили эксперты организации. Они добавили, что в дешевых сладких винах сладость может быть привнесенной путем добавления концентрированного виноградного сока. Такой метод подслащивания сухих виноградных вин разрешен в России до 2027 года. При этом использование сахара-рафинада, а также любых других подсластителей не виноградного происхождения в производстве сладких тихих вин законом № 468 "О виноградарстве и виноделии в России" запрещено.
