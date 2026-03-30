Экс-советник Трампа оценил влияние Венесуэлы на мировой рынок нефти - 30.03.2026, ПРАЙМ
Экс-советник Трампа оценил влияние Венесуэлы на мировой рынок нефти
Экс-советник Трампа оценил влияние Венесуэлы на мировой рынок нефти

Экс-советник Трампа Пападопулос: Венесуэла не повлияет на мировой энергетический рынок

ВАШИНГТОН, 30 мар - ПРАЙМ. Венесуэла в краткосрочной перспективе не сможет заметно повлиять на мировой энергетический рынок, несмотря на интерес американских компаний к ее нефтяному сектору, заявил РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.
"Хотя это важно, что Венесуэла и Соединенные Штаты теперь восстановили дипломатические отношения, и что американские компании заинтересованы (в добыче венесуэльской нефти - ред.), в краткосрочной перспективе это ничего не будет значить, потому что это долгосрочная игра для Венесуэлы", - сказал РИА Новости Пападопулос.
По его мнению, из-за энергетической политики президента Николаса Мадуро Венесуэла сейчас не способна быстро отреагировать на нефтяные потрясения, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке.
Ранее министр внутренних дел США Даг Бургум заявлял, что Венесуэла может нарастить добычу нефти до 4 миллионов баррелей в сутки. Он также утверждал, что американский бизнес готов к масштабным инвестициям в добывающий сектор республики.
В конце января Национальная ассамблея Венесуэлы приняла масштабную реформу нефтяного законодательства, расширив права иностранных компаний. Новые нормы позволяют им самостоятельно управлять проектами, а также экспортировать и продавать нефть даже в статусе миноритарных партнеров государственной PDVSA. Власти страны также пересматривают все нефтегазовые контракты.
 
