В Турции оценили импорт энергоресурсов на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Импорт энергоресурсов Турции может достичь 100 миллиардов долларов на фоне колебаний мировых цен из-за конфликта на Ближнем Востоке

АНКАРА, 30 мар — ПРАЙМ. Импорт энергоресурсов Турции может достичь 100 миллиардов долларов на фоне колебаний мировых цен из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет турецкое экономическое издание Dünya. Рост цен на энергоносители на фоне ситуации вокруг Ирана в первую очередь ударит по промышленности и логистике, а затем распространится на другие сектора экономики Турции через инфляцию, заявила ранее в комментарии РИА Новости турецкий экономист и финансовый обозреватель Озлем Текиндор. "Импортный энергетический счёт может достичь 100 миллиардов долларов", — отмечается в статье. По оценке автора, ключевым фактором остаётся динамика мировых цен на нефть и газ, от которых напрямую зависит объём расходов на импорт. В статье отмечается, что при сохранении текущей ценовой конъюнктуры годовые затраты могут приблизиться к 100 миллиардам долларов, а при дальнейшем росте цен — превысить этот уровень. Рост энергозатрат оказывает давление на платёжный баланс и инфляцию, усиливая макроэкономические риски для Турции. По данным Турецкого статистического института (TÜİK), годовая инфляция в стране по итогам февраля составила 31,53%. Рост цен на продукты питания, аренду жилья, а также транспорт и коммунальные услуги сформировал основную часть инфляции в Турции в феврале, выяснило ранее РИА Новости на основе данных официальной статистики. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

