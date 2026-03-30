https://1prime.ru/20260330/turtsiya-868747058.html
В Турции оценили импорт энергоресурсов на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Импорт энергоресурсов Турции может достичь 100 миллиардов долларов на фоне колебаний мировых цен из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет турецкое...
2026-03-30T08:42+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
турция
иран
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511348_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_715760214aa4f852cf147a30441fd7ce.jpg
АНКАРА, 30 мар — ПРАЙМ. Импорт энергоресурсов Турции может достичь 100 миллиардов долларов на фоне колебаний мировых цен из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет турецкое экономическое издание Dünya. Рост цен на энергоносители на фоне ситуации вокруг Ирана в первую очередь ударит по промышленности и логистике, а затем распространится на другие сектора экономики Турции через инфляцию, заявила ранее в комментарии РИА Новости турецкий экономист и финансовый обозреватель Озлем Текиндор. "Импортный энергетический счёт может достичь 100 миллиардов долларов", — отмечается в статье. По оценке автора, ключевым фактором остаётся динамика мировых цен на нефть и газ, от которых напрямую зависит объём расходов на импорт. В статье отмечается, что при сохранении текущей ценовой конъюнктуры годовые затраты могут приблизиться к 100 миллиардам долларов, а при дальнейшем росте цен — превысить этот уровень. Рост энергозатрат оказывает давление на платёжный баланс и инфляцию, усиливая макроэкономические риски для Турции. По данным Турецкого статистического института (TÜİK), годовая инфляция в стране по итогам февраля составила 31,53%. Рост цен на продукты питания, аренду жилья, а также транспорт и коммунальные услуги сформировал основную часть инфляции в Турции в феврале, выяснило ранее РИА Новости на основе данных официальной статистики. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511348_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_9be57891f2e4920340ed87a393994b8a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
