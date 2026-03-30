Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции оценили импорт энергоресурсов на фоне конфликта на Ближнем Востоке - 30.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
В Турции оценили импорт энергоресурсов на фоне конфликта на Ближнем Востоке
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511348_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_715760214aa4f852cf147a30441fd7ce.jpg
АНКАРА, 30 мар — ПРАЙМ. Импорт энергоресурсов Турции может достичь 100 миллиардов долларов на фоне колебаний мировых цен из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет турецкое экономическое издание Dünya. Рост цен на энергоносители на фоне ситуации вокруг Ирана в первую очередь ударит по промышленности и логистике, а затем распространится на другие сектора экономики Турции через инфляцию, заявила ранее в комментарии РИА Новости турецкий экономист и финансовый обозреватель Озлем Текиндор. "Импортный энергетический счёт может достичь 100 миллиардов долларов", — отмечается в статье. По оценке автора, ключевым фактором остаётся динамика мировых цен на нефть и газ, от которых напрямую зависит объём расходов на импорт. В статье отмечается, что при сохранении текущей ценовой конъюнктуры годовые затраты могут приблизиться к 100 миллиардам долларов, а при дальнейшем росте цен — превысить этот уровень. Рост энергозатрат оказывает давление на платёжный баланс и инфляцию, усиливая макроэкономические риски для Турции. По данным Турецкого статистического института (TÜİK), годовая инфляция в стране по итогам февраля составила 31,53%. Рост цен на продукты питания, аренду жилья, а также транспорт и коммунальные услуги сформировал основную часть инфляции в Турции в феврале, выяснило ранее РИА Новости на основе данных официальной статистики. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
https://1prime.ru/20260330/iran-868743895.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511348_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_9be57891f2e4920340ed87a393994b8a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
08:42 30.03.2026
 
Dünya: импорт энергоресурсов Турции может достигнуть 100 миллиардов долларов

© flickr.com / KLMircea — Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2026
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле. Архивное фото
© flickr.com / KLMircea
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Атака США на Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2026
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала