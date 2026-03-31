Арбитраж Москвы может прекратить дело о банкротстве блогера Лерчек - 31.03.2026, ПРАЙМ
Арбитраж Москвы может прекратить дело о банкротстве блогера Лерчек
МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы во вторник может прекратить возбужденное по заявлению налоговой инспекции дело о банкротстве блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) – на предыдущем заседании ее юрист заявил о полном погашении долга по налогам. Представитель Лерчек Максим Курносов на заседании 17 марта передал суду документ о перечислении 176 миллионов рублей на налоговый счет Чекалиной и заявил об отсутствии у нее долга по налогам. По его словам, перечисленная сумма даже превышает размер требований ФНС в деле о банкротстве. Как уточнил Курносов, деньги были перечислены 16 марта. Судья Дина Кузнецова, изучив документ, сообщила, что некое физическое лицо внесло деньги на расчетный счет Чекалиной. Суд тогда объявил перерыв в слушаниях, чтобы налоговики могли проверить, действительно ли задолженность погашена. На момент подачи заявления о банкротстве в феврале, согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, у Лерчек была задолженность перед налоговой в размере около 173 миллионов рублей. Кроме того, несколько ее банковских счетов были заблокированы. В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка 4-й стадии. Сейчас блогер проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина. Гагаринский суд Москвы ранее выделил уголовное дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении нее в отдельное производство и приостановил его до выздоровления Чекалиной. Также суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий, в рамках которого она может перемещаться без запроса специального разрешения. Кроме того, Лерчек разрешили пользоваться сайтами медицинских и дошкольных образовательных учреждений, совершать звонки для общения с контролирующим органом, судом, адвокатами, а также в экстренные службы.
