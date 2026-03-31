https://1prime.ru/20260331/arbitrazh-868768034.html
Арбитраж Москвы может прекратить дело о банкротстве блогера Лерчек
Арбитражный суд Москвы во вторник может прекратить возбужденное по заявлению налоговой инспекции дело о банкротстве блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) – на... | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T00:29+0300
бизнес
экономика
финансы
москва
оаэ
валерия чекалина (лерчек)
фнс россии
фнс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868768034.jpg?1774906154
МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы во вторник может прекратить возбужденное по заявлению налоговой инспекции дело о банкротстве блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) – на предыдущем заседании ее юрист заявил о полном погашении долга по налогам.
Представитель Лерчек Максим Курносов на заседании 17 марта передал суду документ о перечислении 176 миллионов рублей на налоговый счет Чекалиной и заявил об отсутствии у нее долга по налогам. По его словам, перечисленная сумма даже превышает размер требований ФНС в деле о банкротстве.
Как уточнил Курносов, деньги были перечислены 16 марта. Судья Дина Кузнецова, изучив документ, сообщила, что некое физическое лицо внесло деньги на расчетный счет Чекалиной. Суд тогда объявил перерыв в слушаниях, чтобы налоговики могли проверить, действительно ли задолженность погашена.
На момент подачи заявления о банкротстве в феврале, согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, у Лерчек была задолженность перед налоговой в размере около 173 миллионов рублей. Кроме того, несколько ее банковских счетов были заблокированы.
В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка 4-й стадии. Сейчас блогер проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.
Гагаринский суд Москвы ранее выделил уголовное дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении нее в отдельное производство и приостановил его до выздоровления Чекалиной. Также суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий, в рамках которого она может перемещаться без запроса специального разрешения.
Кроме того, Лерчек разрешили пользоваться сайтами медицинских и дошкольных образовательных учреждений, совершать звонки для общения с контролирующим органом, судом, адвокатами, а также в экстренные службы.
москва
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
