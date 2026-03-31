"Соллерс" начал выпуск механических коробок передач в Заволжье

2026-03-31T11:49+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" начала производство 6-ступенчатых механических коробок передач для автомобилей Sollers SF5 и SF7 в Заволжье, сообщили в пресс-службе группы. "Группа "Соллерс" начала производство 6-ступенчатых механических коробок передач для легких коммерческих автомобилей Sollers SF5 (СФ5) и Sollers SF7 (СФ7). Производство организовано на мощностях предприятия "Соллерс Производство трансмиссий" на базе индустриальной площадки ЗМЗ", - говорится в сообщении. Отмечается, что данные агрегаты являются модифицированными версиями МКПП, которые выпускаются с 2024 года при поддержке Фонда развития промышленности. "Площадка Заволжского моторного завода продолжает развиваться в качестве Центра компетенций по производству силовых агрегатов группы "Соллерс". В ближайшее время на предприятии также начнется серийное производство МКПП и электромеханических раздаточных коробок для обновленных моделей УАЗ "Патриот", "Пикап" и "Профи", - отметил генедиректор ООО "Соллерс Производство трансмиссий" Альберт Вазьянский. Сегодня предприятие выпускает 6-ступенчатые МКПП для линейки легких коммерческих автомобилей и пикапов Sollers, а также для УАЗ "Профи". Также завод производит электромеханические раздаточные коробки для пикапов Sollers. Отмечается, что общий объем инвестиций группы в развитие промплощадки ЗМЗ с 2023 года, включая производство силовых агрегатов, трансмиссий и литейные проекты, превысил 3 миллиарда рублей. "Соллерс" - автомобилестроительная группа компаний, владеющая производственными площадками, на которых выпускаются внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), двигатели и элементы трансмиссии - ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Также компания владеет заводом "Соллерс Алабуга" в Татарстане, на котором выпускаются LCV Sollers, и заводом "Автомобильные индустриальные технологии" (АИТ) во Владивостоке, где производит междугородние и туристические автобусы. Акции компании торгуются на Московской бирже.

