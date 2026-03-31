Эксперт рассказал, какой доход должен быть для ипотеки в Москве

Для одобрения ипотеки на однокомнатную квартиру в новостройке в Москве ежемесячный уровень дохода покупателя должен составлять примерно 460 тысяч рублей,... | 31.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-31T03:15+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Для одобрения ипотеки на однокомнатную квартиру в новостройке в Москве ежемесячный уровень дохода покупателя должен составлять примерно 460 тысяч рублей, рассказал РИА Недвижимость главный аналитик "Циана" Алексей Попов. "Одна из особенностей сегодняшнего ипотечного рынка – рост требований к предельной долговой нагрузке заемщиков со стороны банков. Вероятность одобрения займа при 20-процентном первом взносе и нагрузке более 50% очень мала. Для одобрения рыночной ипотеки на покупку однокомнатной квартиры на первичном рынке потребуется подтвердить доход на уровне приблизительно 458 тысяч рублей в месяц, на вторичном – 394 тысяч рублей", – сказал он. По данным "Циана", средняя стоимость приобретения квартиры площадью 37 квадратных метров в столичной новостройке массового сегмента составляет около 18 миллионов рублей, аналогичное вторичное жилье обойдется примерно в 15,5 миллиона рублей. Это значит, что при рыночной ставке по ипотеке в 19%, размере первого взноса в 20% и сроке кредитования 30 лет ежемесячный платеж за новостройку составит 229 тысяч рублей, за вторичку – 197 тысяч рублей. Если речь идет о семейной ипотеке, то каждый месяц придется платить примерно вдвое меньше – около 125 тысяч рублей, привел расчеты Попов. "Разница дохода и ипотечного платежа в более чем 200 тысяч рублей позволяет оплачивать коммунальные услуги, транспорт и даже аренду. Но заемщиков с 400-тысячной зарплатой мало, поэтому банки в своих офферах часто требуют повысить первый взнос. Особенно актуально это для вторичного рынка, где заметная часть сделок сейчас или с очень большим первым взносом, или с расчетом на быстрое погашение всего кредита или его части", – объяснил он. Перед оформлением ипотеки на однокомнатную квартиру в Москве аналитики группы "Плюс" рекомендуют заранее сформировать финансовую подушку в размере не менее 1,3 миллиона рублей при приобретении жилья на вторичном рынке и не менее 1,8 миллиона рублей при покупке квартиры в новостройке. "Такой запас, по нашей оценке, должен покрывать как минимум шесть месяцев обязательных расходов, прежде всего ипотечные платежи и базовые повседневные траты", – рассказали в компании. По словам директора рейтингов финансовых институтов НРА Наталии Богомоловой, скорее всего, в ближайшей перспективе необходимый уровень дохода для одобрения ипотеки в Москве повышаться не будет, но и существенного снижения также не произойдет. По оценке же директора по рейтингам кредитных институтов "Эксперт РА" Екатерины Щурихиной, при продолжении тенденции к падению ставок в 2026 году можно ожидать постепенного смягчения требований банков к уровню доходов заемщиков при условии, что рост цен на жилье будет умеренным – в пределах 5-10%.

