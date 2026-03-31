Euractiv: ЕС озадачили попытки Киева помешать проверке "Дружбы" - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260331/euractiv-868776087.html
Euractiv: ЕС озадачили попытки Киева помешать проверке "Дружбы"
нефть
мировая экономика
украина
киев
словакия
роберт фицо
ес
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/1b/867872082_0:108:2829:1699_1920x0_80_0_0_311b6dd0aa2509e3b78242b36e1e8058.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/1b/867872082_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_f05dbe077053dbd4d0ffc41a8256003e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Euractiv: в ЕС назвали попытки Киева помешать проверке "Дружбы" загадочными

© AP Photo / Sergei ChuzavkovСотрудники на украинской газопроводной станции
Сотрудники на украинской газопроводной станции - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
Сотрудники на украинской газопроводной станции . Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Попытки Украины препятствовать проверке нефтепровода "Дружба" в ЕС называют неразумными, непонятными и загадочными, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники.
"Неразумно", "загадка" и "неясно" - вот некоторые слова, используемые в дипломатических кругах для описания препятствования Киевом работе группы, направленной для инспекции трубопровода", - говорится в публикации.
Неназванный дипломат ЕС заявил порталу, что у блока нет четкого представления о том, что за игру ведет Киев.
В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать новые санкции против РФ из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба". По его словам, если бы нефтепровод работал, то "не было бы никаких проблем с высокой ценой на топливо".
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Словацкие власти считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала