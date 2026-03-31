https://1prime.ru/20260331/euractiv-868776087.html

Euractiv: ЕС озадачили попытки Киева помешать проверке "Дружбы"

2026-03-31T09:50+0300

нефть

мировая экономика

украина

киев

словакия

роберт фицо

ес

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/1b/867872082_0:108:2829:1699_1920x0_80_0_0_311b6dd0aa2509e3b78242b36e1e8058.jpg

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Попытки Украины препятствовать проверке нефтепровода "Дружба" в ЕС называют неразумными, непонятными и загадочными, сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники. "Неразумно", "загадка" и "неясно" - вот некоторые слова, используемые в дипломатических кругах для описания препятствования Киевом работе группы, направленной для инспекции трубопровода", - говорится в публикации.Неназванный дипломат ЕС заявил порталу, что у блока нет четкого представления о том, что за игру ведет Киев. В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать новые санкции против РФ из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба". По его словам, если бы нефтепровод работал, то "не было бы никаких проблем с высокой ценой на топливо". Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Словацкие власти считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

