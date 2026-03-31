Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В российских поездах появится бесперебойный интернет - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260331/internet-868785568.html
В российских поездах появится бесперебойный интернет
https://1prime.ru/20260321/mintsifry-868520567.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/70/841487082_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6a22708c9cb5266e459909898eb90dff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, санкт-петербург, федеральная пассажирская компания, ржд
16:36 31.03.2026
 
В российских поездах появится бесперебойный интернет

В российских поездах появится стабильный высокоскоростной интернет

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПоезд РЖД
Поезд РЖД - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
Поезд РЖД. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Стабильный высокоскоростной интернет появится в российских поездах в среднесрочной перспективе с помощью отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
"В среднесрочной перспективе мы нацелены на внедрение услуг широкополосного доступа к сети интернет с использованием отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки. Эта инновационная технология позволит предоставить пассажирам высокоскоростной доступ к сети интернет в подвижном составе в режиме 24/7 вне зависимости от наличия инфраструктуры операторов сотовой связи", - ответил Пястолов в преддверии Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ).
Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
ТехнологииБизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГФедеральная пассажирская компанияРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала