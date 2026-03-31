В российских поездах появится бесперебойный интернет

В российских поездах появится бесперебойный интернет - 31.03.2026, ПРАЙМ

В российских поездах появится бесперебойный интернет

Стабильный высокоскоростной интернет появится в российских поездах в среднесрочной перспективе с помощью отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки, | 31.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-31T16:36+0300

2026-03-31T16:36+0300

2026-03-31T16:36+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Стабильный высокоскоростной интернет появится в российских поездах в среднесрочной перспективе с помощью отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. "В среднесрочной перспективе мы нацелены на внедрение услуг широкополосного доступа к сети интернет с использованием отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки. Эта инновационная технология позволит предоставить пассажирам высокоскоростной доступ к сети интернет в подвижном составе в режиме 24/7 вне зависимости от наличия инфраструктуры операторов сотовой связи", - ответил Пястолов в преддверии Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ). Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, санкт-петербург, федеральная пассажирская компания, ржд