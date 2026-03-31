"Прозвучало неожиданно". На Украине запаниковали после заявления Каллас
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Заявление главы евродипломатии Каи Каллас об отсутствии хороших новостей насчет выделения Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро неприятно удивило руководство Украины, сообщает "Страна.ua".
"Сегодняшнее пессимистичное заявление главы европейской дипломатии <…>, прозвучало для многих в Киеве довольно неожиданно. На Украине распространена точка зрения, что единственным препятствием для кредита является (премьер-министр Венгрии Виктор — Прим. ред.) Орбан, который его блокирует. И стоит ему проиграть на выборах в апреле, как проблема сама собой будет снята. Но Каллас об Орбане не упомянула, что дало почву для предположений, о том, что одной Венгрией проблемы с кредитом не ограничиваются", — говорится в публикации.
Как отмечает "Страна.ua", Европа может в ближайшем будущем столкнуться с масштабным энергетическим кризисом из-за войны на Ближнем Востоке. Более того, в ЕС все чаще говорят о восстановлении энергетических связей с Москвой. По данным издания, эти два фактора несут угрозу Киеву.
"Провал в финансировании со стороны Европы создаст для Украины стратегические риски в войне и может побудить Киев к смене стратегии в ней. В том числе, как один из вариантов, к изменению переговорной позиции", — сообщается в материале.
Ранее сегодня Кая Каллас посетовала, что у нее нет хороших новостей насчет выделения Украине крупной ссуды.
Венгрия 18 февраля этого года остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России. По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит нефти по "Дружбе", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит выплату только после того, как страна перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".