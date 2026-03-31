В Ливии возобновили добычу нефти на месторождениях Шарара и Эль-Филь - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Энергетика
https://1prime.ru/20260331/livija-868769589.html
В Ливии возобновили добычу нефти на месторождениях Шарара и Эль-Филь
2026-03-31T01:54+0300
энергетика
нефть
экономика
ливия
noc
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868769589.jpg?1774911242
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
Энергетика, Нефть, Экономика, ЛИВИЯ, NOC
01:54 31.03.2026
 
В Ливии возобновили добычу нефти на месторождениях Шарара и Эль-Филь

NOC: добыча нефти на месторождениях Шарара и Эль-Филь на юго-западе Ливии возобновлена

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КАИР, 31 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти на месторождениях Шарара и Эль-Филь на юго-западе Ливии полностью возобновлена после ликвидации последствий пожара на трубопроводе, сообщила Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC).
"Национальная нефтяная корпорация объявляет о завершении комплексных ремонтных работ на нефтепроводе, соединяющем месторождение Шарара и нефтехранилище на нефтеперерабатывающем заводе в Эз-Завии… Корпорация разрешила возобновить добычу нефти в полном объеме", - говорится в заявлении NOC.
Также в заявлении отмечается, что добыча возобновлена и на соседнем месторождении Эль-Филь. Ранее она была приостановлена с целью перенаправить поток нефти с Шарары.
Девятнадцатого марта NOC сообщала, что пожар, вспыхнувший ранее на трубопроводе на крупнейшем в Ливии нефтяном месторождении Шарара, потушен.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала