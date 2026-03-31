https://1prime.ru/20260331/livija-868769589.html

В Ливии возобновили добычу нефти на месторождениях Шарара и Эль-Филь

В Ливии возобновили добычу нефти на месторождениях Шарара и Эль-Филь - 31.03.2026, ПРАЙМ

В Ливии возобновили добычу нефти на месторождениях Шарара и Эль-Филь

Добыча нефти на месторождениях Шарара и Эль-Филь на юго-западе Ливии полностью возобновлена после ликвидации последствий пожара на трубопроводе, сообщила... | 31.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-31T01:54+0300

2026-03-31T01:54+0300

2026-03-31T01:54+0300

энергетика

нефть

экономика

ливия

noc

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868769589.jpg?1774911242

КАИР, 31 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти на месторождениях Шарара и Эль-Филь на юго-западе Ливии полностью возобновлена после ликвидации последствий пожара на трубопроводе, сообщила Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC). "Национальная нефтяная корпорация объявляет о завершении комплексных ремонтных работ на нефтепроводе, соединяющем месторождение Шарара и нефтехранилище на нефтеперерабатывающем заводе в Эз-Завии… Корпорация разрешила возобновить добычу нефти в полном объеме", - говорится в заявлении NOC. Также в заявлении отмечается, что добыча возобновлена и на соседнем месторождении Эль-Филь. Ранее она была приостановлена с целью перенаправить поток нефти с Шарары. Девятнадцатого марта NOC сообщала, что пожар, вспыхнувший ранее на трубопроводе на крупнейшем в Ливии нефтяном месторождении Шарара, потушен.

ливия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, ливия, noc