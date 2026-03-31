В Ливии возобновили добычу нефти на месторождениях Шарара и Эль-Филь
2026-03-31T01:54+0300
КАИР, 31 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти на месторождениях Шарара и Эль-Филь на юго-западе Ливии полностью возобновлена после ликвидации последствий пожара на трубопроводе, сообщила Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC).
"Национальная нефтяная корпорация объявляет о завершении комплексных ремонтных работ на нефтепроводе, соединяющем месторождение Шарара и нефтехранилище на нефтеперерабатывающем заводе в Эз-Завии… Корпорация разрешила возобновить добычу нефти в полном объеме", - говорится в заявлении NOC.
Также в заявлении отмечается, что добыча возобновлена и на соседнем месторождении Эль-Филь. Ранее она была приостановлена с целью перенаправить поток нефти с Шарары.
Девятнадцатого марта NOC сообщала, что пожар, вспыхнувший ранее на трубопроводе на крупнейшем в Ливии нефтяном месторождении Шарара, потушен.
