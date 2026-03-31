В МИД рассказали о развитии сотрудничества ЕАЭС с Пакистаном - 31.03.2026, ПРАЙМ
В МИД рассказали о развитии сотрудничества ЕАЭС с Пакистаном
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Развитие сотрудничества Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Пакистаном, включая возможность создания зоны свободной торговли (ЗСТ), прорабатывается, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. "Развитие сотрудничества между ЕАЭС и Пакистаном, включая возможность создания ЗСТ, действительно прорабатывается. В январе 2026 года Совет ЕЭК принял решение о запуске соответствующего переговорного процесса с Исламабадом", - заявил Руденко газете "Известия". В январе в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заявили РИА Новости, что Пакистан заинтересован в расширении торговли и наращивании делового взаимодействия с ЕАЭС.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
