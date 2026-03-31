В МИД рассказали о развитии сотрудничества ЕАЭС с Пакистаном

2026-03-31T01:26+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Развитие сотрудничества Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Пакистаном, включая возможность создания зоны свободной торговли (ЗСТ), прорабатывается, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. "Развитие сотрудничества между ЕАЭС и Пакистаном, включая возможность создания ЗСТ, действительно прорабатывается. В январе 2026 года Совет ЕЭК принял решение о запуске соответствующего переговорного процесса с Исламабадом", - заявил Руденко газете "Известия". В январе в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заявили РИА Новости, что Пакистан заинтересован в расширении торговли и наращивании делового взаимодействия с ЕАЭС.

