В МИД рассказали о развитии сотрудничества ЕАЭС с Пакистаном
2026-03-31T01:26+0300
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Развитие сотрудничества Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Пакистаном, включая возможность создания зоны свободной торговли (ЗСТ), прорабатывается, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
"Развитие сотрудничества между ЕАЭС и Пакистаном, включая возможность создания ЗСТ, действительно прорабатывается. В январе 2026 года Совет ЕЭК принял решение о запуске соответствующего переговорного процесса с Исламабадом", - заявил Руденко газете "Известия".
В январе в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заявили РИА Новости, что Пакистан заинтересован в расширении торговли и наращивании делового взаимодействия с ЕАЭС.
Замглавы МИД Руденко: развитие сотрудничества ЕАЭС с Пакистаном прорабатывается
