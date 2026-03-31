Министры энергетики стран ЕС проведут видеоконференцию из-за энергокризиса - 31.03.2026, ПРАЙМ

Министры энергетики стран ЕС во вторник проведут видеоконференцию из-за энергетического кризиса в связи с конфликтом на Ближнем Востоке и на фоне предстоящего... | 31.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-31T00:20+0300

БРЮССЕЛЬ, 31 мар - ПРАЙМ. Министры энергетики стран ЕС во вторник проведут видеоконференцию из-за энергетического кризиса в связи с конфликтом на Ближнем Востоке и на фоне предстоящего запрета на импорт российского газа и нефти. По данным портала Euractiv, министрам будет рекомендовано от Еврокомиссии избегать нескоординированных и разрозненных национальных мер реагирования, а также сигналов, способных дестабилизировать рынок, пока анализируются возможные долгосрочные последствия затяжного закрытия пролива. Эти обсуждения проходят на фоне того, что цены на бензин в ЕС превысили два евро за литр, при этом страны Восточной Европы прибегают к ограничению цен и нормированию отпуска топлива, тогда как другие сокращают акцизы. Ранее Еврокомиссия заявила, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке и роста цен на энергоносители она пока не знает, когда будет опубликовано предложение по окончательному отказу от российской нефти. СМИ сообщали, что представление этой инициативы вообще было исключено из повестки ЕК на апрель. Параллельно продолжается подготовка к отказу от российского газа в 2027 году. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов - он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

