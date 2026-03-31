https://1prime.ru/20260331/neft-868788044.html
Цена барреля нефти марки Brent превысила $119
2026-03-31T18:21+0300
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост, стоимость барреля марки Brent с поставкой в мае впервые с 19 марта превысила 119 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 18.09 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 5,64% относительно предыдущего закрытия - до 119,14 доллара за баррель, показатель впервые с 19 марта поднялся выше отметки в 119 долларов. Майские фьючерсы на WTI дорожали на 1,69% - до 104,59 доллара.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_17fcab8d43aeebbc5f69f7ae0da624c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Цена нефти марки Brent с поставкой в мае впервые с 19 марта превысила $119 за баррель
