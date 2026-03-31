Цена барреля нефти марки Brent превысила $119

Мировые цены на нефть ускорили рост, стоимость барреля марки Brent с поставкой в мае впервые с 19 марта превысила 119 долларов, следует из данных торгов. | 31.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-31T18:21+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост, стоимость барреля марки Brent с поставкой в мае впервые с 19 марта превысила 119 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 18.09 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 5,64% относительно предыдущего закрытия - до 119,14 доллара за баррель, показатель впервые с 19 марта поднялся выше отметки в 119 долларов. Майские фьючерсы на WTI дорожали на 1,69% - до 104,59 доллара.

https://1prime.ru/20260331/benzin-868787530.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

