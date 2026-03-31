Добыча нефти стран ОПЕК упала до минимума с июня 2020 года
Reuters: добыча нефти стран ОПЕК упала до минимума с июня 2020 г из-за сокращения экспорта
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Добыча нефти стран ОПЕК в марте упала до минимума с июня 2020 года из-за сокращения экспорта на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственные данные.
"Добыча нефти странами ОПЕК в марте резко упала до самого низкого уровня с момента пика пандемии COVID-19 в июне 2020 года, поскольку война США и Израиля против Ирана фактически закрыла Ормузский пролив и вынудила сократить экспорт", - пишет Рейтер.
Согласно данным агентства, добыча нефти странами-членами ОПЕК в марте снизилась на 7,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до 21,57 миллиона баррелей в сутки, в основном из-за сокращения добычи в Кувейте, Ираке, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.
Рейтер отмечает, что Ирак пережил самое большое падение добычи сырья среди стран ОПЕК - она в среднем составила 1,4 миллиона баррелей в сутки в марте после 4,15 миллиона баррелей в сутки в феврале. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты сократили нефтедобычу не так сильно из-за доступа к экспортным маршрутам, обходящим Ормузский пролив. Согласно данным агентства, только две страны ОПЕК, Венесуэла и Нигерия, увеличили добычу в течение месяца.
Рейтер подчеркивает, что мартовские объемы добычи в некоторых странах ОПЕК, затронутых закрытием Ормузского пролива, могут быть пересмотрены в сторону понижения.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. На фоне эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок нефти и газа, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.