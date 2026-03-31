https://1prime.ru/20260331/neft-868794181.html
Цены на нефть росли в марте рекордными темпами
Мировые цены на нефть завершили март рекордным за всю историю месячным ростом - на 50-60%, следует из данных торгов. | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T22:28+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть завершили март рекордным за всю историю месячным ростом - на 50-60%, следует из данных торгов. По итогам дня цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 4,94% - до 118,35 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI снизилась на 1,46% - до 101,38 доллара. Таким образом, за март Brent подорожал на 63,3%, WTI - на 51,3%. Это максимальный зафиксированный месячный рост. А с начала года же стоимость Brent подскочила в 1,9 раза, WTI - в 1,8 раза. Ключевым фактором для резкого скачка цен на нефть стал конфликт на Ближнем Востоке, в частности фактическое закрытие Ормузского пролива. Инвесторы оценивают обстановку с предложением на рынке на этом фоне. "Поскольку оставшиеся резервы нефтяного рынка постепенно исчерпываются, уязвимость рынка перед длительным закрытием Ормузского пролива означает, что мы приближаемся к физическому дефициту нефти в более широком географическом масштабе, и тенденция к росту цен, вероятно, еще больше усилится", - цитирует агентство Рейтер вице-президента по сырьевым рынкам и нефти Rystad Energy Линь Е (Lin Ye).
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
