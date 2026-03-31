Цены на нефть росли в марте рекордными темпами

Мировые цены на нефть завершили март рекордным за всю историю месячным ростом - на 50-60%, следует из данных торгов. | 31.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть завершили март рекордным за всю историю месячным ростом - на 50-60%, следует из данных торгов. По итогам дня цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 4,94% - до 118,35 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI снизилась на 1,46% - до 101,38 доллара. Таким образом, за март Brent подорожал на 63,3%, WTI - на 51,3%. Это максимальный зафиксированный месячный рост. А с начала года же стоимость Brent подскочила в 1,9 раза, WTI - в 1,8 раза. Ключевым фактором для резкого скачка цен на нефть стал конфликт на Ближнем Востоке, в частности фактическое закрытие Ормузского пролива. Инвесторы оценивают обстановку с предложением на рынке на этом фоне. "Поскольку оставшиеся резервы нефтяного рынка постепенно исчерпываются, уязвимость рынка перед длительным закрытием Ормузского пролива означает, что мы приближаемся к физическому дефициту нефти в более широком географическом масштабе, и тенденция к росту цен, вероятно, еще больше усилится", - цитирует агентство Рейтер вице-президента по сырьевым рынкам и нефти Rystad Energy Линь Е (Lin Ye).

https://1prime.ru/20260331/neft-868791613.html

