Ирак начал экспортировать нефть через КПП между Ираком и Сирией - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Энергетика
https://1prime.ru/20260331/neft-868796477.html
Ирак начал экспортировать нефть через КПП между Ираком и Сирией
Ирак начал экспортировать нефть через КПП между Ираком и Сирией
2026-03-31T23:50+0300
энергетика
нефть
россия
ирак
сирия
иран
somo
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg
https://1prime.ru/20260331/neft-868791613.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_9bedd0e631def191bf207ad822c30fdd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
23:50 31.03.2026
 
Ирак начал экспортировать нефть через КПП между Ираком и Сирией

Глава округа Аль-Валид: Ирак начал экспортировать нефть через КПП между Ираком и Сирией

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДОХА, 31 мар - ПРАЙМ. Ирак начал экспортировать нефть через пограничный переход Аль-Валид между Ираком и Сирией, сообщил иракскому агентству новостей INA глава округа Аль-Валид Муджахид ад-Дулейми.
"Сегодня состоялось пробное открытие пограничного перехода Аль-Валид между Ираком и Сирией для въезда нефтевозов", - сказал ад-Дулейми.
По его словам, в настоящее время более 150 нефтевозов ожидают въезда на территорию Сирии. При этом власти Ирака рассчитывают, что в среднем через этот КПП будут проходить не менее 500 автоцистерн в день.
Агентство Рейтер, в свою очередь, передавало во вторник, что иракская государственная компания SOMO по продаже нефти завершила заключение контрактов на поставку около 650 тысяч метрических тонн мазута в месяц с апреля по июнь для транспортировки автотранспортом по суше через Сирию.
Ирак не использовал этот сухопутный маршрут в течение десятилетий, но два источника, близких к ситуации, заявили, что окончание гражданской войны в Сирии в сочетании с потрясениями, вызванными войной с Ираном, означает, что сейчас это лучший вариант, хотя и более дорогостоящий.
Ирак прекратил экспортировать нефть по морю с южных месторождений после атак на танкеры в порту Басры, а также в связи с ограничениями на проход через Ормузский пролив и стал искать альтернативные маршруты, в частности через Сирию и по трубопроводу из Киркука в турецкий Джейхан.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала