https://1prime.ru/20260331/neft-868796477.html
Ирак начал экспортировать нефть через КПП между Ираком и Сирией
2026-03-31T23:50+0300
энергетика
нефть
россия
ирак
сирия
иран
somo
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg
ДОХА, 31 мар - ПРАЙМ. Ирак начал экспортировать нефть через пограничный переход Аль-Валид между Ираком и Сирией, сообщил иракскому агентству новостей INA глава округа Аль-Валид Муджахид ад-Дулейми. "Сегодня состоялось пробное открытие пограничного перехода Аль-Валид между Ираком и Сирией для въезда нефтевозов", - сказал ад-Дулейми. По его словам, в настоящее время более 150 нефтевозов ожидают въезда на территорию Сирии. При этом власти Ирака рассчитывают, что в среднем через этот КПП будут проходить не менее 500 автоцистерн в день. Агентство Рейтер, в свою очередь, передавало во вторник, что иракская государственная компания SOMO по продаже нефти завершила заключение контрактов на поставку около 650 тысяч метрических тонн мазута в месяц с апреля по июнь для транспортировки автотранспортом по суше через Сирию. Ирак не использовал этот сухопутный маршрут в течение десятилетий, но два источника, близких к ситуации, заявили, что окончание гражданской войны в Сирии в сочетании с потрясениями, вызванными войной с Ираном, означает, что сейчас это лучший вариант, хотя и более дорогостоящий. Ирак прекратил экспортировать нефть по морю с южных месторождений после атак на танкеры в порту Басры, а также в связи с ограничениями на проход через Ормузский пролив и стал искать альтернативные маршруты, в частности через Сирию и по трубопроводу из Киркука в турецкий Джейхан.
https://1prime.ru/20260331/neft-868791613.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_9bedd0e631def191bf207ad822c30fdd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
