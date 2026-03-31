В России более 90% поездов оснащены кондиционерами и биотуалетами - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260331/poezda-868790781.html
В России более 90% поездов оснащены кондиционерами и биотуалетами
2026-03-31T20:25+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
федеральная пассажирская компания
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/76644/86/766448641_0:32:601:370_1920x0_80_0_0_1163c24505ee45a966a8039120b395fd.jpg
https://1prime.ru/20260331/internet-868785568.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76644/86/766448641_32:0:567:401_1920x0_80_0_0_808b61431b5273266cf17e5d92496476.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Федеральная пассажирская компания, РЖД
Пястолов: кондиционерами и биотуалетами оснащено 90% поездов дальнего следования

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Кондиционерами и биотуалетами оснащено более 90% всех российских пассажирских поездов дальнего следования, а полностью экипированы этим составы для перевозки организованных групп детей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
"Во время летней перевозочной кампании задействуем максимально возможное количество вагонов, имеющихся в парке. Доля вагонов с кондиционерами и биотуалетами в составах превысит 90%, а 100-процентный уровень оснащенности будет у поездов для перевозки организованных групп детей", - сообщил Пястолов в преддверии Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ).
Он уточнил, что в целом в парке ФПК кондиционерами в настоящее время оснащено около 94% пассажирских вагонов.
Поезд РЖД - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
Особое внимание, добавил он, уделяется подготовке объектов инфраструктуры и техническим средствам.
Международный транспортно-логистический форум пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер МТЛФ.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала