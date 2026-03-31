https://1prime.ru/20260331/poezda-868790781.html

В России более 90% поездов оснащены кондиционерами и биотуалетами

В России более 90% поездов оснащены кондиционерами и биотуалетами - 31.03.2026, ПРАЙМ

В России более 90% поездов оснащены кондиционерами и биотуалетами

Кондиционерами и биотуалетами оснащено более 90% всех российских пассажирских поездов дальнего следования, а полностью экипированы этим составы для перевозки... | 31.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-31T20:25+0300

2026-03-31T20:25+0300

2026-03-31T20:25+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

федеральная пассажирская компания

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/76644/86/766448641_0:32:601:370_1920x0_80_0_0_1163c24505ee45a966a8039120b395fd.jpg

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Кондиционерами и биотуалетами оснащено более 90% всех российских пассажирских поездов дальнего следования, а полностью экипированы этим составы для перевозки организованных групп детей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. "Во время летней перевозочной кампании задействуем максимально возможное количество вагонов, имеющихся в парке. Доля вагонов с кондиционерами и биотуалетами в составах превысит 90%, а 100-процентный уровень оснащенности будет у поездов для перевозки организованных групп детей", - сообщил Пястолов в преддверии Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ). Он уточнил, что в целом в парке ФПК кондиционерами в настоящее время оснащено около 94% пассажирских вагонов. Особое внимание, добавил он, уделяется подготовке объектов инфраструктуры и техническим средствам. Международный транспортно-логистический форум пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер МТЛФ.

https://1prime.ru/20260331/internet-868785568.html

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, санкт-петербург, федеральная пассажирская компания, ржд