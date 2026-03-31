https://1prime.ru/20260331/poezda-868790781.html
В России более 90% поездов оснащены кондиционерами и биотуалетами
В России более 90% поездов оснащены кондиционерами и биотуалетами - 31.03.2026, ПРАЙМ
В России более 90% поездов оснащены кондиционерами и биотуалетами
Кондиционерами и биотуалетами оснащено более 90% всех российских пассажирских поездов дальнего следования, а полностью экипированы этим составы для перевозки... | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T20:25+0300
2026-03-31T20:25+0300
2026-03-31T20:25+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
федеральная пассажирская компания
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/76644/86/766448641_0:32:601:370_1920x0_80_0_0_1163c24505ee45a966a8039120b395fd.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Кондиционерами и биотуалетами оснащено более 90% всех российских пассажирских поездов дальнего следования, а полностью экипированы этим составы для перевозки организованных групп детей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. "Во время летней перевозочной кампании задействуем максимально возможное количество вагонов, имеющихся в парке. Доля вагонов с кондиционерами и биотуалетами в составах превысит 90%, а 100-процентный уровень оснащенности будет у поездов для перевозки организованных групп детей", - сообщил Пястолов в преддверии Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ). Он уточнил, что в целом в парке ФПК кондиционерами в настоящее время оснащено около 94% пассажирских вагонов. Особое внимание, добавил он, уделяется подготовке объектов инфраструктуры и техническим средствам. Международный транспортно-логистический форум пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер МТЛФ.
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76644/86/766448641_32:0:567:401_1920x0_80_0_0_808b61431b5273266cf17e5d92496476.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, санкт-петербург, федеральная пассажирская компания, ржд
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Федеральная пассажирская компания, РЖД
В России более 90% поездов оснащены кондиционерами и биотуалетами
Пястолов: кондиционерами и биотуалетами оснащено 90% поездов дальнего следования
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Кондиционерами и биотуалетами оснащено более 90% всех российских пассажирских поездов дальнего следования, а полностью экипированы этим составы для перевозки организованных групп детей, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
"Во время летней перевозочной кампании задействуем максимально возможное количество вагонов, имеющихся в парке. Доля вагонов с кондиционерами и биотуалетами в составах превысит 90%, а 100-процентный уровень оснащенности будет у поездов для перевозки организованных групп детей", - сообщил Пястолов в преддверии Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ).
Он уточнил, что в целом в парке ФПК
кондиционерами в настоящее время оснащено около 94% пассажирских вагонов.
Особое внимание, добавил он, уделяется подготовке объектов инфраструктуры и техническим средствам.
Международный транспортно-логистический форум пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге
. РИА Новости – генеральный информационный партнер МТЛФ.