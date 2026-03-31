Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен - 31.03.2026, ПРАЙМ
Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T00:38+0300
00:38 31.03.2026
 
Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен

Замглавы МИД Руденко: Россия не будет поставлять нефть странам, поддерживающим потолок цен

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
Ранее президент РФ Владимир Путин продлил до 30 июня 2026 года запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными странами.
"Ситуация на энергетических рынках сейчас подвержена сильной волатильности, ощущается нехватка и рост стоимости энергоресурсов. Однако правительство Японии связано обязательствами по ценовому потолку на нефть российского происхождения - антирыночной мере, нарушающей цепочки поставок. Как неоднократно заявлялось, Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие эту провокационную затею", - сказал Руденко в интервью газете "Известия".
 
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
