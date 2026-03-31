Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. | 31.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
Ранее президент РФ Владимир Путин продлил до 30 июня 2026 года запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цены, введенному западными странами.
"Ситуация на энергетических рынках сейчас подвержена сильной волатильности, ощущается нехватка и рост стоимости энергоресурсов. Однако правительство Японии связано обязательствами по ценовому потолку на нефть российского происхождения - антирыночной мере, нарушающей цепочки поставок. Как неоднократно заявлялось, Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие эту провокационную затею", - сказал Руденко в интервью газете "Известия".
