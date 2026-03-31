Время проверки билета при посадке на поезд сократилось до десяти секунд - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260331/rzhd-868787878.html
Время проверки билета при посадке на поезд сократилось до десяти секунд
Время проверки билета при посадке на поезд сократилось до десяти секунд - 31.03.2026, ПРАЙМ
Время проверки билета при посадке на поезд сократилось до десяти секунд
Время проверки билета пассажира через электронные устройства проводника при посадке на поезд сократилось до секунд, сообщил в интервью РИА Новости генеральный... | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T18:09+0300
2026-03-31T18:09+0300
экономика
бизнес
россия
санкт-петербург
федеральная пассажирская компания
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1f/864095129_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d360758960bd3a32a9b62743701655f9.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Время проверки билета пассажира через электронные устройства проводника при посадке на поезд сократилось до секунд, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. Благодаря развитию технологий, отметил глава компании, ФПК стала первым перевозчиком на железных дорогах, который отменил предъявление билета при посадке на поезд. "Благодаря этому время проверки одного пассажира с использованием устройства контроля электронных билетов значительно сократилось и занимает в среднем чуть больше 10 секунд", - рассказал Пястолов в преддверии Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ). Международный транспортно-логистический форум пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер МТЛФ.
https://1prime.ru/20260331/internet-868785568.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1f/864095129_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fa9f8de8a80944e8abb282fbd4192ba2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, санкт-петербург, федеральная пассажирская компания, ржд
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Федеральная пассажирская компания, РЖД
18:09 31.03.2026
 
Время проверки билета при посадке на поезд сократилось до десяти секунд

РЖД: время проверки билета при посадке пассажира на поезд сократилось до десяти секунд

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудница ОАО "Российские железные дороги"
Сотрудница ОАО Российские железные дороги - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
Сотрудница ОАО "Российские железные дороги". Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Время проверки билета пассажира через электронные устройства проводника при посадке на поезд сократилось до секунд, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
Благодаря развитию технологий, отметил глава компании, ФПК стала первым перевозчиком на железных дорогах, который отменил предъявление билета при посадке на поезд.
"Благодаря этому время проверки одного пассажира с использованием устройства контроля электронных билетов значительно сократилось и занимает в среднем чуть больше 10 секунд", - рассказал Пястолов в преддверии Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ).
Международный транспортно-логистический форум пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер МТЛФ.
В российских поездах появится бесперебойный интернет
16:36
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГФедеральная пассажирская компанияРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала