https://1prime.ru/20260331/rzhd-868787878.html

Время проверки билета при посадке на поезд сократилось до десяти секунд

2026-03-31T18:09+0300

экономика

бизнес

россия

санкт-петербург

федеральная пассажирская компания

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1f/864095129_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d360758960bd3a32a9b62743701655f9.jpg

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Время проверки билета пассажира через электронные устройства проводника при посадке на поезд сократилось до секунд, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. Благодаря развитию технологий, отметил глава компании, ФПК стала первым перевозчиком на железных дорогах, который отменил предъявление билета при посадке на поезд. "Благодаря этому время проверки одного пассажира с использованием устройства контроля электронных билетов значительно сократилось и занимает в среднем чуть больше 10 секунд", - рассказал Пястолов в преддверии Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ). Международный транспортно-логистический форум пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер МТЛФ.

https://1prime.ru/20260331/internet-868785568.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

