Время проверки билета при посадке на поезд сократилось до десяти секунд
2026-03-31T18:09+0300
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Время проверки билета пассажира через электронные устройства проводника при посадке на поезд сократилось до секунд, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. Благодаря развитию технологий, отметил глава компании, ФПК стала первым перевозчиком на железных дорогах, который отменил предъявление билета при посадке на поезд. "Благодаря этому время проверки одного пассажира с использованием устройства контроля электронных билетов значительно сократилось и занимает в среднем чуть больше 10 секунд", - рассказал Пястолов в преддверии Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ). Международный транспортно-логистический форум пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер МТЛФ.
https://1prime.ru/20260331/internet-868785568.html
