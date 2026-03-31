Число рейсов из Самарканда во все аэропорты Москвы увеличилось
2026-03-31T07:59+0300
ТАШКЕНТ, 31 мар – ПРАЙМ. Число рейсов из Самарканда во все аэропорты Москвы, а также в Екатеринбург и Казань увеличилось в весенне-летнем расписании, сообщает пресс-служба самаркандского аэропорта.
"В весенне-летний период расширяется программа полетов во все аэропорты Москвы: количество рейсов во "Внуково" увеличивается с 23 до 34 раз в неделю, в "Шереметьево" — с 5 до 7 раз, в "Домодедово" - с 11 до 12 раз, в аэропорту "Жуковский" - с 4 до 7 раз", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале аэропорта.
По данным пресс-службы, "Уральские авиалинии" в этот период также увеличивают рейсы в Екатеринбург - до четырех полётов в неделю. Национальный авиаперевозчик Uzbekistan Airways довел частоту рейсы в Казань - до 2 раз в неделю.
В новом расписании Turkish Airlines и Uzbekistan Airways суммарно увеличивают количество рейсов в Стамбул - до 13 в неделю. Узбекистанская компания также запускает рейсы в Тель-Авив, добавили в пресс-службе.
