Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число рейсов из Самарканда во все аэропорты Москвы увеличилось - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260331/samarkand-868774781.html
Число рейсов из Самарканда во все аэропорты Москвы увеличилось
2026-03-31T07:59+0300
бизнес
россия
москва
екатеринбург
казань
uzbekistan airways
аэропорт внуково
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868774781.jpg?1774933189
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Самаркандский аэропорт увеличил число рейсов во все аэропорты Москвы и Екатеринбурга

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 31 мар – ПРАЙМ. Число рейсов из Самарканда во все аэропорты Москвы, а также в Екатеринбург и Казань увеличилось в весенне-летнем расписании, сообщает пресс-служба самаркандского аэропорта.
"В весенне-летний период расширяется программа полетов во все аэропорты Москвы: количество рейсов во "Внуково" увеличивается с 23 до 34 раз в неделю, в "Шереметьево" — с 5 до 7 раз, в "Домодедово" - с 11 до 12 раз, в аэропорту "Жуковский" - с 4 до 7 раз", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале аэропорта.
По данным пресс-службы, "Уральские авиалинии" в этот период также увеличивают рейсы в Екатеринбург - до четырех полётов в неделю. Национальный авиаперевозчик Uzbekistan Airways довел частоту рейсы в Казань - до 2 раз в неделю.
В новом расписании Turkish Airlines и Uzbekistan Airways суммарно увеличивают количество рейсов в Стамбул - до 13 в неделю. Узбекистанская компания также запускает рейсы в Тель-Авив, добавили в пресс-службе.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала