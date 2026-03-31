США продлили разрешение на переговоры по продаже активов "Лукойла"

Минфин США продлил до 1 мая 2026 года действие разрешения на проведение операций, связанных с переговорами и заключением контрактов по продаже международных...

НЬЮ-ЙОРК, 31 мар - ПРАЙМ. Минфин США продлил до 1 мая 2026 года действие разрешения на проведение операций, связанных с переговорами и заключением контрактов по продаже международных активов "Лукойла", следует из опубликованной генеральной лицензии американского минфина. Предыдущей версией лицензии такие операции разрешались до 1 апреля. Согласно новому документу, до 0.01 по восточному времени США (7.01 мск) 1 мая разрешаются все операции, обычно сопутствующие и необходимые для переговоров и заключения контрактов с ПАО Lukoil или его аффилированными структурами по продаже, передаче или иному отчуждению Lukoil International GmbH, а также компаний, в которых она прямо или косвенно владеет 50% и более.

