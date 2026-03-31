Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США продлили разрешение на переговоры по продаже активов "Лукойла" - 31.03.2026, ПРАЙМ
США продлили разрешение на переговоры по продаже активов "Лукойла"
США продлили разрешение на переговоры по продаже активов "Лукойла" - 31.03.2026, ПРАЙМ
США продлили разрешение на переговоры по продаже активов "Лукойла"
Минфин США продлил до 1 мая 2026 года действие разрешения на проведение операций, связанных с переговорами и заключением контрактов по продаже международных... | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T01:14+0300
2026-03-31T01:14+0300
НЬЮ-ЙОРК, 31 мар - ПРАЙМ. Минфин США продлил до 1 мая 2026 года действие разрешения на проведение операций, связанных с переговорами и заключением контрактов по продаже международных активов "Лукойла", следует из опубликованной генеральной лицензии американского минфина. Предыдущей версией лицензии такие операции разрешались до 1 апреля. Согласно новому документу, до 0.01 по восточному времени США (7.01 мск) 1 мая разрешаются все операции, обычно сопутствующие и необходимые для переговоров и заключения контрактов с ПАО Lukoil или его аффилированными структурами по продаже, передаче или иному отчуждению Lukoil International GmbH, а также компаний, в которых она прямо или косвенно владеет 50% и более.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
192
40
192
40
сша, минфин сша, минфин, лукойл
США, Минфин США, Минфин, Лукойл
01:14 31.03.2026
 
США продлили разрешение на переговоры по продаже активов "Лукойла"

Минфин США продлил до 1 мая действие разрешения на переговоры по продаже активов "Лукойла"

НЬЮ-ЙОРК, 31 мар - ПРАЙМ. Минфин США продлил до 1 мая 2026 года действие разрешения на проведение операций, связанных с переговорами и заключением контрактов по продаже международных активов "Лукойла", следует из опубликованной генеральной лицензии американского минфина.
Предыдущей версией лицензии такие операции разрешались до 1 апреля.
Согласно новому документу, до 0.01 по восточному времени США (7.01 мск) 1 мая разрешаются все операции, обычно сопутствующие и необходимые для переговоров и заключения контрактов с ПАО Lukoil или его аффилированными структурами по продаже, передаче или иному отчуждению Lukoil International GmbH, а также компаний, в которых она прямо или косвенно владеет 50% и более.
 
СШАМинфин СШАМинфинЛукойл
 
 
