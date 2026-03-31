СМИ: Трамп взвалил на Вэнса непосильную задачу

2026-03-31T06:03+0300

МОСКВА, 31 марта — ПРАЙМ. По информации, представленной немецким таблоидом Bild, президент США Дональд Трамп пытается передать вице-президенту Джей Ди Вэнсу непростую задачу — вести переговоры с Ираном. "Президент США знает, что сделка с иранским правительством в настоящее время невозможна, и поэтому оставляет эту неблагодарную задачу Вэнсу", — говорится в материале.Согласно источникам, выбор Трампа пал на Вэнса по нескольким причинам, включая подготовку к возможной наземной операции. "Дональд Трамп может рассматривать переговоры как испытание для Вэнса, чтобы определить, кто лучше подойдет на роль его преемника: вице-президент или госсекретарь (Марко Рубио. — Прим. ред.)", — добавляет издание.В прошлую среду телеканал CNN сообщил, что Иран якобы дал понять США о нежелании вести дела со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, предпочитая иметь дело с Джей Ди Вэнсом. Американский вице-президент уже успел провести переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, взаимодействовал с союзниками США в Персидском заливе и участвовал в непрямых переговорах с Ираном. Посольство Израиля в Вашингтоне воздержалось от комментариев по поводу этого контакта. В середине марта Bild сообщил о разногласиях в администрации президента США, вызванных войной с Ираном. Кампания разделила сторонников среди команды Трампа: на тех, кто поддерживает Джей Ди Вэнса, и сторонников госсекретаря Марко Рубио. В статье также подчеркивалось, что Ближневосточный конфликт стал трудной задачей для Вэнса, который прежде критиковал дорогостоящие зарубежные военные авантюры США. Ранее президент Дональд Трамп заявил, что он, вместе с Рубио, Вэнсом, Уиткоффом и Кушнером, участвует в переговорах с Ираном. По его словам, обсуждения возобновились в воскресенье и свидетельствуют о серьезных намерениях Тегерана найти решение конфликта. Председатель парламента Ирана, Мохаммад-Багер Галибаф, утверждал, что переговоров с США не было, и что появившиеся в новостях слухи служат манипуляцией рынками. 28 февраля США и Израиль нанесли удары по иранским объектам, в том числе в Тегеране, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских лиц. В ответ Иран атакует израильскую территорию и военные базы США на Ближнем Востоке.

