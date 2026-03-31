Цена на нефть может вырасти до $150 за баррель при закрытии пролива
Цена на нефть может вырасти до $150 за баррель при закрытии пролива - 31.03.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть может вырасти до $150 за баррель при закрытии пролива
Главный экономист американского банка JPMorgan Брюс Касман считает, что цена на нефть может вырасти до 150 долларов за баррель, если Ормузский пролив будет... | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T03:30+0300
2026-03-31T03:30+0300
2026-03-31T03:30+0300
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Главный экономист американского банка JPMorgan Брюс Касман считает, что цена на нефть может вырасти до 150 долларов за баррель, если Ормузский пролив будет закрыт еще месяц.
"Сценарий, при котором пролив останется закрытым еще на месяц, будет соответствовать росту цен до 150 долларов за баррель и ограничениями энергопоставок для промышленных потребителей", - цитирует слова экономиста британская газета Times.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
нефть, ормузский пролив, сша, иран
Нефть, Энергетика, Экономика, Ормузский пролив, США, ИРАН
Цена на нефть может вырасти до $150 за баррель при закрытии пролива
Экономист Касман: цена на нефть может вырасти до $150 за баррель при закрытии пролива
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Главный экономист американского банка JPMorgan Брюс Касман считает, что цена на нефть может вырасти до 150 долларов за баррель, если Ормузский пролив будет закрыт еще месяц.
"Сценарий, при котором пролив останется закрытым еще на месяц, будет соответствовать росту цен до 150 долларов за баррель и ограничениями энергопоставок для промышленных потребителей", - цитирует слова экономиста британская газета Times.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.