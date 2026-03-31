Туроператор назвал цены на туры из Москвы по Золотому кольцу - 31.03.2026, ПРАЙМ
Туроператор назвал цены на туры из Москвы по Золотому кольцу
2026-03-31T08:24+0300
https://1prime.ru/20260324/turisty-868585273.html
https://1prime.ru/20260315/solo-turizm-868332323.html
08:24 31.03.2026
 
Туроператор назвал цены на туры из Москвы по Золотому кольцу

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Весной 2026 года стоимость трехдневных автобусных туров из Москвы по "Золотому кольцу" начинается от 33,2 тысячи рублей на двоих взрослых, в то время как пятидневные туры обойдутся в 62,4 тысячи, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Алеан".
"На эту весну цены на трехдневные автобусные туры из Москвы по Золотому кольцу стартуют от 33 180 рублей на двух взрослых, цены на пятидневные туры - от 62 380 рублей на двух взрослых", - сказали в "Алеан".
Вид на Тбилиси, Грузия
Российские туристы стали более активно бронировать туры в Грузию
24 марта, 16:48
По их данным, стоимость тура, включающего посещение 14 городов "Золотого кольца", на 7 дней из Москвы на двоих взрослых начинается от 84,8 тысячи рублей. В то время как тур с заездами в большее количество городов можно приобрести за 99,8 тысячи.
Как рассказал РИА Новости директор Ассоциации малых туристических городов, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Константин Анучин, средняя продолжительность поездки по маршруту "Золотого кольца" составляет два-три дня в выходные с захватом пятницы. "И в большей степени это близлежащие регионы - Москва, Кострома, Ярославль, Санкт-Петербург очень часто активно ездит, Нижегородская область тоже активно начинает ехать", - сказал Анучин про города, откуда чаще всего едут туристы по "Золотому кольцу".
При этом длительность поездки зависит также и от времени года, например, летом туристы могут отправиться в путешествие на неделю или на 10 дней. Анучин отметил, что средняя стоимость двухдневного тура может начинаться от 16-17 тысяч рублей, в то время как максимальная - от 30-35 тысяч на человека в сутки, однако окончательная цена зависит от продолжительности путешествия и запросов туриста.
В туроператоре "Алеан" отметили, что расширение маршрута "Золотого кольца" произойдет за счет локаций Московской, Владимирской, Ярославской, Ивановской, Костромской областей, при этом впервые туда войдут города в Тверской области - Калязин и Кашин, а также Нижегородской - Нижний Новгород, Арзамас, Выкса и еще семь городов и сел.
Анучин в свою очередь добавил, что классический маршрут будет продолжаться, однако к нему присоединятся радиальные выезды или же отдельные внутрирегиональные маршруты под единым брендом "Золотое кольцо России". "Эти маршруты, плюс-минус, они есть, потому что каждый регион готовит свои внутренние кольца", - сказал он.
Так, в Ярославской области в маршрут давно активно включаются города Углич и Мышкин, в Ивановской области - Юрьевец, Кинешма, Палех и Гаврилов Посад.
Туристы отдыхают на пляже Таиланда - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2026
Названы самые популярные направления для соло-туризма
15 марта, 22:21
В начале январе в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили, что в 2027 году "Золотому кольцу" России исполнится 60 лет и в связи с этим он будет увеличен на 49 населенных пунктов, впервые в него войдут города и села Нижегородской и Тверской областей.
Обновленное "Золотое кольцо", помимо классических городов, охватит, например, такие населенные пункты: города Александров, Гороховец, Юрьев-Польский (Владимирская область), Мышкин, Рыбинск, Тутаев (Ярославская область), Гаврилов Посад, Кинешма, Шуя (Ивановская область), Галич, Нерехта, Судиславль (Костромская область); села Абрамцево и Гжель (Московской области); города Калязин и Кашин (Тверская область); города Нижний Новгород, Выкса, Городец (Нижегородская область) и многие другие.
 
