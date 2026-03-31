Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Иногда и женщины". Произошедшее на Украине ужаснуло немцев - 31.03.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Украинское руководство изменило подход к насильственной мобилизации в стране, прибегнув к новым ухищрениям, передает немецкое издание Berliner Zeitung. | 31.03.2026, ПРАЙМ
22:38 31.03.2026
 
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Украинское руководство изменило подход к насильственной мобилизации в стране, прибегнув к новым ухищрениям, передает немецкое издание Berliner Zeitung.
"В повседневной жизни украинских городов уже давно проявляется новая реальность. Меры по мобилизации становятся все более стихийными. <…> На роликах в соцсетях запечатлены сотрудники ТЦК, которые в гражданской одежде проверяют прохожих. По запросу они предъявляют удостоверения, но при этом требуют предъявить документы воинского учета. Стратегия, которая стоит за таким подходом, очевидна. Те, кого не сразу можно опознать как военнослужащих, с меньшей вероятностью спровоцируют попытки бегства. <…> При этом бросается в глаза и состав групп. Из задокументированных случаев следует, что проверки проводят небольшие группы из двух-трех человек, среди которых иногда есть и женщины, представляющие соответствующие органы власти", — говорится в публикации.
По данным издания, из крупных городов Украины поступают "еще более тревожные заявления", где сотрудники ТЦК все чаще появляются в местах с большим скоплением людей, таких как железнодорожные и автобусные вокзалы, и мужчин задерживают сразу после выхода из транспорта.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. На этом фоне мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая 2024 года действует закон об усилении мобилизации.
