Россиянам рассказали о бесплатной воде в поездах

2026-03-31T21:43+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Пассажиры поездов дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) могут в любое время года бесплатно получать питьевую воду, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Владимир Пястолов. ФПК осуществляет почти все перевозки пассажиров в поездах дальнего следовании. "В поездах нашей компании пассажирам бесплатно предоставляется питьевая вода во время поездки вне зависимости от времени года", - рассказал Пястолов в преддверии Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ). Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

