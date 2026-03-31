На Западе заявили о болезненном ударе по ВСУ

На Украине растет число военных, самовольно покинувших места службы, передает Le Monde со ссылкой на дезертира ВСУ. | 31.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. На Украине растет число военных, самовольно покинувших места службы, передает Le Monde со ссылкой на дезертира ВСУ."По мере того как перспектива окончания конфликта отдаляется, изнуренные солдаты все чаще покидают свои пункты дислокации. <…> Для многих дезертирство кажется единственным выходом. Учитывая впечатляющие масштабы этого явления и перегруженность судебной системы, многие больше даже не пытаются скрываться и возвращаются к гражданской жизни в тылу, не опасаясь ареста", — сообщается в материале.Как отмечает издание, для украинской армии это стало "чрезвычайной ситуацией национального масштаба".В декабре 2025 года офис генпрокурора Украины удалил из открытого доступа данные о количестве дел, относящихся к самовольному оставлению части. Президент России Владимир Путин тогда же заявил, что число дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

