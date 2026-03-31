https://1prime.ru/20260331/vystavka-868795820.html

Экспозиция Made in Russia вызывает большой интерес на выставке в Каире

Экспозиция российских компаний Made in Russia вызывает большой интерес на нефтегазовой выставке EGYPES, проходящей в столице Египта Каира, рассказали РИА... | 31.03.2026, ПРАЙМ

экономика

нефть

египет

каир

рф

вэб

рэц

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/08/867290694_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_daba2da4e47bb62bc329cc673f8e143c.jpg

КАИР, 31 мар - ПРАЙМ. Экспозиция российских компаний Made in Russia вызывает большой интерес на нефтегазовой выставке EGYPES, проходящей в столице Египта Каира, рассказали РИА Новости представители компаний. Экспозицию, которая организована Российским экспортным центром (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), представляют 12 российских компаний, оказывающих услуги в нефтегазовой отрасли. По словам представителя РЭЦ в Египте Руслана Арсамирзаева, на полях выставки российские компании на постоянной основе проводят переговоры в формате B2B. "Египетский рынок нам наиболее интересен в Африке. В ходе выставки были установлены контакты, очень надеемся, что они разовьются в долгосрочное сотрудничество. Проходили переговоры, некоторые египетские компании выразили желание стать нашими дистрибьюторами. Видим очень большой интерес", - сообщила РИА Новости представитель компании "Пьезус", специализирующейся на разработке, производстве и поставке промышленных датчиков давления. В компании "АКОРД-Технолоджи", которая оказывает услуги по бесконтактной диагностике трубопроводов, отметили, что работают в Египте с 2019 года, реализовали несколько проектов и проводят на этой выставке переговоры с целью расширения сотрудничества. Представитель инженерно-производственного предприятия "Новые технологии" упомянула, что за первые два дня выставки состоялись переговоры с такими крупными египетскими компаниями, как Egypt Natural Gas Holding и PetroJet. "Есть договоренность о заключении соглашения на проведение опытно-промышленных испытаний. Наша продукция пользуется успехом, ее хотят многие на египетском рынке", - сказала представитель "Новых технологий". Выставка EGYPES 2026 открылась в Каире в понедельник, 30 марта, и продлится до 1 апреля. В этом году в ней участвуют свыше 500 компаний, работающих в нефтегазовой отрасли.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

